Против певицы Монеточки возбудили уголовное дело

Елизавете Гырдымовой вменяется в вину уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Projekt "After Russia"

В отношении певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об "иностранных агентах", сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале в пятницу, 6 сентября.

В середине июня столичная прокуратура сообщила, что дала уголовно-правовую оценку действиям певицы. По версии ведомства, Монеточка, на которую дважды в течение года составляли протоколы о нарушении деятельности "иноагента", продолжила распространять в соцсетях сообщения и материалы "без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".

В июне и августе 2023 года Басманный районный суд Москвы назначил Монеточке два штрафа по 30 тысяч рублей за то, что певица, как утверждало следствие, публиковала посты без маркировки об "иноагентстве".

Минюст России объявил Монеточку "иноагентом" в январе 2023 года. В сообщении ведомства говорилось, что певица получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против войны и собирала средства «в поддержку недружественной страны – Украины».