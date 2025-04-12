Противопаводковые мероприятия продолжаются в Казахстане

Паводки
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В МЧС рассказали о паводковой ситуации и мерах по предотвращению подтоплений в регионах страны, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В этих мероприятиях задействованы службы гражданской защиты.

С начала марта текущего года откачано 4 миллиона кубических метров воды, уложено более 658 тысяч мешкотар и около 45 тысяч тонн инертных материалов. Также проведены работы по очищению более 842 тысяч метров водоотводных арыков.

Всего в настоящее время в аварийно-спасательных работах задействовано 577 человек, 179 ед. техники, 58 мотопомп и плавсредства. Для обеспечения безопасности в условиях паводковой опасности задействованы сотрудники МЧС, МВД, МИО и других организаций.

На сегодняшний день на контроле находится несколько подтопленных территорий. В селах Жанатурмыс, Колутон, Старый Колутон, Ягодное Астраханского района и с. им.А. Курманова Атбасарского района подтоплены 69 частных жилых домов, а в с. Новобратское Буландынского района Акмолинской области – 29 придворовых территорий.

На автомобильных дорогах остаются на контроле 26 переливов и 5 размытых участков, а без транспортного сообщения остаются 14 населённых пункта.

За период паводков эвакуировано 383 человека, из которых 10 находятся в пунктах временного размещения, а 159 эвакуированных проживают у родственников, вернулись домой 214.

Силы и средства находятся в постоянной готовности. Подготовлены эвакуационные пункты и транспортные средства, предназначенные для перевозки эвакуироваемого населения. Также на постоянной готовности находятся воздушные суда МЧС.

Сейчас под наблюдением находятся четыре региона: Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области и область Абай. Однако риски паводков и подтоплений здесь значительно ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Уровень воды в большинстве рек продолжает снижаться, а снежный покров, который мог бы спровоцировать паводки, практически растаял на всей территории, за исключением высокогорных районов Восточно-Казахстанской области.

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает оперативно реагировать на изменения паводковой ситуации, обеспечивая безопасность граждан и минимизируя возможные риски.

#МЧС #мониторинг #паводки в Казахстане

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