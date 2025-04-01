Эксперты прогнозируют появление вредителей уже в апреле.
В этом году планируется обработать пестицидами 372 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, на которых выявлены личинки саранчи. Дезинсекцию проведут в девяти районах области.
Традиционно от нашествия прожорливых насекомых больше всего страдают фермеры Сарыагашского, Келеского, Шардаринского, Ордабасинского, Казыгуртского районов и Арыса. Для проведения химической обработки полей подготовлено 325 единиц специальной техники и порядка 2 тыс. человек. Финансируется дезинсекция и закуп препаратов из республиканского и областного бюджетов.
Создана карта, на которой отмечены участки с самыми крупными очагами обитания саранчи. 65 бригад проводят обследование местности, чтобы выявить кладку личинок и успеть провести обработку до того, как насекомое встанет на крыло.
Координировать противосаранчовую обработку будет специальный штаб. В каждом районе также сформированы рабочие группы, назначены ответственные начальники управлений акимата области.