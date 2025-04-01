собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

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В этом году планируется обработать пес­тицидами 372 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, на которых выявлены личинки саранчи. Дезинсекцию проведут в девяти районах области.

Традиционно от нашествия прожорливых насекомых больше всего страдают фермеры Сарыагашского, Келеского, Шардаринского, Ордабасинского, Казыгуртского районов и Арыса. Для проведения химической обработки полей подготовлено 325 единиц специальной техники и порядка 2 тыс. человек. Финансируется дезинсекция и закуп препаратов из респуб­ликанского и областного бюджетов.

Создана карта, на которой отмечены участки с самыми крупными очагами обитания саранчи. 65 бригад проводят обследование местности, чтобы выявить кладку личинок и успеть провести обработку до того, как насекомое встанет на крыло.

Координировать противосаранчовую обработку будет специальный штаб. В каждом районе также сформированы рабочие группы, назначены ответственные начальники управлений акима­та области.