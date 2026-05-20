Инвестиции в IT- индустрию

Благодаря законодательно прописанному механизму финансирования за счет однопроцентных отчислений недропользователей в Казахстане введено в эксплуатацию уже свыше 250 высокотехнологичных объектов на сумму 32 млрд тенге. В результате страна переходит от закупа импортных изделий к созданию собственных роботов, беспилотников и «цифровых мес­торождений», отметил в марте текущего года на одном из заседаний Правительства заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

По его словам, к работе над та­­кими проектами привлечено около 280 казахстанских IT-компаний-поставщиков, что способствует развитию отечественной IT-индустрии.

По данным министра, в Кызыл­ординской области реализован проект «Цифровое месторождение». Он позволил горнякам и обогатителям увеличить коэффициент извлечения металла до 92%, снизить затраты до порядка 10% и повысить эффективность управления ходом рудной добычи на 20%.

В области Абай внедрена система позиционирования персонала, круглосуточно и в реальном времени обеспечивающая точность местоположения каждого работающего на производстве. Это позволило повысить уровень промышленной безопасности и оперативность управления технологическими процессами.

– Механизм устойчивого финансирования цифровых проектов показал свою эффективность и создал основу для дальнейшего их масштабирования. В этой связи уже проработан обновленный механизм финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и цифровизации с распределением: 0,5% – на цифровизацию через Astana Hub, 0,5% – на научно-исследовательские работы через механизм, контролируемый Министерством науки и высшего образования, – пояснил Жаслан Мадиев.

Глава Минцифры особо подчеркнул, что ведущим институтом развития цифровизации и инноваций остается Astana Hub. Важным инструментом выступают акселерационные программы. Успешно осуществляется программа AI’preneurs, направленная на создание стартапов в сфере искусственного интеллекта – от стадии идеи до MVP и привлечения первых инвестиций.

Следующим важным этапом развития станет трансформация территории EXPO в технологи­ческий кластер нового поколения – Exponential Cluster. В рамках этой эталонной инновационной площадки наука, технологические стартапы и промышленность станут работать в единой экосистеме.

В рамках данного кластера уже формируется сеть специализированных центров по направлениям Robotics, DroneTech, GameDev, Cybersecurity, MedTech, AgriTech, Industry 4.0 и Cybersport.

В частности, в Центре робототехники уже запущена лаборатория гуманоидных роботов, внедрены телеуправление и интеграция с AlemLLM, ведутся прикладные разработки. Параллельно в Центре дронов завершается создание Phygital-арены и инфраструктуры для подготовки операторов БПЛА.

Запуск всех центров планируется завершить в текущем году. Кластер формируется как новый центр притяжения инноваций, обеспечивающий ежегодный запуск до 500 стартапов. Развитие hardware-проектов напрямую связано с цифровизацией промышленности Казахстана и выступает частью стратегии перехода к Индустрии 4.0.

Разрабатываемые hardware-проекты включают датчики и платформы для обработки данных в горно-металлургическом и нефтегазовом секторах. Эти системы позволяют отслеживать состояние оборудования, обнаруживать утечки и оптимизировать использование ресурсов в реальном времени.

Цифровизация промышленнос­ти в Казахстане в 2025–2026 годах переходит от ПО (ERP и BPM) к внедрению роботов и IoT-платформ. Hardware-проекты создают «тело» для цифровых систем (ИИ и ПО), позволяя автоматизировать заводы и месторождения Казахстана.

– В прошлом году на базе «Қазақстан темір жолы» было создано проектно-конструкторское бюро, работа которого направлена на запуск, в том числе цифровых проектов на железной дороге, – рассказал на уже упоминавшемся выше заседании Правительства и. о. заместителя председателя правления АО «НК «КТЖ» Марат Шакенов. – Так, на малом участке железнодорожного пути Карагайлы – Кокпекты уже действует цифровая система промежуточного регулирования движения поездов «Аймак rail».

Начаты работы по развертыванию данного проекта с применением спутниковой системы Starlink. Это позволит увеличить пропускную способность участка на первом этапе до четырех пар поездов в сутки, на втором – до семи. При этом объем перевозок на первом этапе составит три миллиона тонн грузов в год, на втором – более пяти миллио­нов тонн.

«Қазақстан темір жолы» совместно с «Транстелекомом» осуществляет программу «КТЖ Ventures», направленную на поиск и внедрение новых цифровых решений. По итогам минувшего года поступило 209 заявок. После их отбора было определено десять проектов для финансирования.

Сегодня, по словам Марата Шакенова, реализуются два решения. Первое связано с платформой Multicode – системой автоматизации управления железнодорожными перевозками. По итогам ее испытаний продемонстрировано снижение порожнего пробега вагонов на 10%, повышение их оборота на 15% и сокращение сроков согласований с трех дней до шести часов.

Второе решение базируется на модели прогнозирования и оптимизации железнодорожной сети команды Freelancity. Она обеспечивает предварительное выявление «узких» мест и перебоев, формирует полноценную цифровую модель и улучшает сменно-суточное планирование.

Оба решения подтвердили готовность к интеграции в операционные процессы «Қазақстан темір жолы» и станут частью развития цифровой экосистемы.

Цифровые решения успешно внедряются и в других отраслях. Так, впервые в Казахстане разработана цифровая платформа водородного потенциала, позволяю­щая оценивать и формировать обоснованные инвестиционные решения для развития водородной энергетики республики.

Об этом на заседании Правительства доложил председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов. По словам руководителя, платформа отражает обеспеченность регионов водными ресурсами, солнечной и ветряной энергией, выносит оценку относительно возможностей и стоимости производства водорода.

Таким образом, текущий этап цифровой трансформации промышленности Казахстана знаменует собой качественный переход от точечного внедрения информационных систем к созданию комплексной инновационной экосистемы. Пересмотр механизма финансирования позволил синхронизировать усилия науки и бизнеса. Особый акцент на hardware-проекты и развитие Индустрии 4.0 не только автоматизирует производство, но и соз­дает технологическую базу для отечественного искусственного интеллекта.

Осуществление проектов в «Қазақстан темір жолы» и «КазМунайГазе» подтверждает: цифровизация становится ключевым фактором экономической эффективности и промышленной безопасности республики, обеспечивая транспарентность и оперативность управления стратегическими ресурсами.