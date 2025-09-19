Как отметил заместитель начальника департамента полиции города Шымкента Улыкбек Мылтыков, в ходе проведения ОПМ полицейские продемонстрировали высокий уровень организованности и эффективности, особенно в тех районах города, где традиционно наблюдается большое скопление людей.

– Основная цель ОПМ – охрана общественного порядка, повышение правосознания населения, а также выявление и пресечение преступлений и нарушений, совершаемых на улицах и в местах массового пребывания граждан, – подчеркнул Улыкбек Мылтыков. – За два дня зарегистрировано 63 преступления, из которых раскрыто 43. Уровень раскрываемости составил 68,2 процента. Задержаны 8 преступников и 14 лиц, находившихся в розыске, выявлено 10 фактов хранения и ношения наркотических веществ.

По словам представителя полиции, статистика наглядно демонстрирует результативность операции. Всего за два дня выявлено 1 582 админист­ративных правонарушения. Наиболее частыми из них стали распитие алкогольных напитков в общественных местах и появление в нетрезвом виде, нарушение правил реализации алкогольной продукции, мелкое хулиганство, выезд на полосу встречного движения, управление транс­портным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Особое внимание в рамках ОПМ уделялось местам массового скопления людей. Так, возле торгового центра «Гарант», который ежедневно посещают сотни жителей города, были проведены масштабные рейды. В результате выявлены 46 человек, занимавшихся незаконной уличной торговлей мобильными телефонами. Среди них шес­теро несовершеннолетних,

вовлеченных в противоправную деятельность.

Все нарушители были дос­тавлены в территориальные отделы полиции для установления личности и проведения необходимых процессуальных действий, включая дактилоскопирование – снятие отпечатков пальцев с последующим внесением данных в базу.

В рамках мероприятия особое значение также уделено профилактической работе. К ней привлекались представители управления по делам религий города Шымкента. Теологи и специалисты проводили разъяснительную работу, информируя граждан о правовых последствиях участия в незаконной деятельности и акцентируя внимание на важности соблюдения действующего законодательства.

Проведение ОПМ «Правопорядок» стало наглядным примером комплексного подхода к обеспечению общественного порядка, сочетающего оперативную деятельность, превентивные меры и просветительскую работу. В департаменте полиции подчеркивают, что подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе. Такой системный подход позволяет своевременно выявлять правонарушения, обеспечивать безопасность граждан и защищать права уязвимых категорий населения, в том числе несовершеннолетних.

Благодаря слаженной работе полицейских, применению современных методов и активному взаимодействию с другими государственными структурами ОПМ «Правопорядок» подтвердило свою эффективность как действенный инструмент профилактики и реагирования на правонарушения.