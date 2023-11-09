Проводили на пенсию поливая из шлангов

За многовековую историю у пожарных сформировалось множество традиций. Одна из самых зрелищных и запоминающихся – благодарность сослуживцев тем сотрудникам, которые выходят на заслуженный отдых. Начинающих пенсионеров обливают водой из пожарных стволов под аплодисменты. Ритуал означает символическое смывание сажи, копоти и пыли, накопившихся за годы службы в пожарной охране.

Недавно чеэсники Усть-Каменогорска организовали трогательный обряд для начальника караула пожарной части № 4 Амантая Кошкарова. Как рассказала руководитель пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Марина Лискова, пожарный отдал службе больше 20 лет. На его счету более 100 ликвидированных пожаров, 10 спасенных жизней. Он принимал участие в ликвидации огня на производствах, в том числе на Усть-Каменогорской теплоэлектроцентрали и крупном элеваторе. В 2006 и 2023 годах тушил масштабные лесостепные загорания в Уланском и Глубоковском районах.

В трогательном «водном» обряде также приняли участие родные Амантая. У него трое детей, причем старший сын Арыстанбек пошел по стопам отца – служит в пожарной части № 23 Глубоковского района.