Провокации в социальных сетях будут жестко пресекаться – Генеральная прокуратура

Закон и Порядок

В социальных сетях отмечаются факты распространения провокационных публикаций и комментариев, направленных на разжигание розни в обществе.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Генпрокуратуре предупредили, что подобные действия абсолютно недопустимы и будут строго преследоваться по закону, сообщает Kazpravda.kz

Так, статьей 174 Уголовного кодекса за разжигание розни предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 2 тысяч до 7 тыс. МРП либо ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 20лет в зависимости от тяжести совершённого деяния.

Вместе с тем, в Казахстане запрещено размещение и распространение противоправного контента на онлайн-платформах. Нарушение этого запрета, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в 20 МРП по части 3-1 статьи 456-2 Кодекса об административных правонарушениях.

Особое внимание следует уделять проверке достоверности распространяемой информации, а также воздержаться от публикации и распространения материалов, способных спровоцировать разжигание розни в обществе, отмечают в ведомстве.

За размещение, распространение ложной информации предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 456-2 Кодекса об административных правонарушениях.

В случаях распространения заведомо ложной информации, статьей 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусмотрена уголовная ответственность.

"Также обращаем внимание, что правовые последствия наступают не только для авторов подобных публикаций, но и для лиц, которые сознательно участвуют в их распространении.

Генеральная прокуратура призывает граждан не поддаваться на провокации, не распространять непроверенную информацию, воздерживаться от публикаций и комментариев, способных нарушить общественное согласие и взаимное уважение между гражданами", - говорится в сообщении.

Единство народа Казахстана, взаимное уважение и общественное согласие являются фундаментальными ценностями, от которых зависят стабильность, безопасность и дальнейшее развитие нашей страны.

Правоохранительные органы в рамках принципа «Закон и порядок» будут пресекать любые правонарушения, посягающие на общественную безопасность и общественный порядок, а также принимать предусмотренные законом меры по их предупреждению.

#соцсети #Генпрокуратура #предупреждение

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