Прыгал от счастья!

В минувшую субботу зрители и жюри назвали победителем проекта X-Factor 22-летнего Мираса Ерболова. Самое любопытное, что парень никогда профессионально не занимался вокалом или музыкой, на отборочный тур попал совершенно случайно.

Мирас – учитель физкультуры в школе села Улкен Нарын Катон-Карагайского района. Он с детства слышал, что у него красивый голос, его часто просили спеть на праздниках. Во время учебы в вузе молодой человек подрабатывал пением в кафе и ресторанах. Зрителям нравилось, но у Мираса и в мыслях не было пробовать стать профессиональным исполнителем.

В 2022 году по совету друзей он стал участником казахстанского конкурса по караоке и дошел до гранд-финала. Для участия в следующем этапе, международном, следовало прибыть в Норвегию. Где взять столько денег на билет? Молодой человек приехал в Алматы в надежде найти спонсора и заодно ради любопытства записался на отборочный тур X-Factor.

– Желающих было очень много, моя очередь подошла в два часа ночи, – рассказал Мирас. – Я был сонный, усталый, думал, что шансы пройти дальше нулевые.

С Норвегией в итоге ничего не вышло, зато позвонили из телевизионного проекта и сообщили, что он прошел в следующий тур конкурса.

На втором этапе за пять мест в финале боролись 15 конкурсантов. Мирас в лидеры не попал, отнесся к этому философс­ки, вернулся домой. Но, как оказалось, его пес­ня по результатам интернет-голосования набрала у зрителей рекордное количество лайков. Организаторы предложили вернуться в проект.

К моменту суперфинала он прошел целую «академию» с преподавателями по вокалу и хореографии. Стал более уверенным, раскованным, артистичным. Огромную роль в подготовке сыграл наставник Нурберген Махамбетов.

На завершающем выступлении все финалисты исполнили три песни. За Мираса Ерболова болели тысячи казахстанцев.

– Когда объявили результаты, я не смог сдержать эмоций, запрыгал от радости, – рассказал молодой человек. – Это был момент счастья!

На вопрос, куда пойдут призовые деньги в 5 млн тенге, Мирас объяснил: часть средств он потратит, чтобы рассчитаться за купленный в родном селе дом. На остальные деньги планирует записать альбом.