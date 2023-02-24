Прыгал от счастья!

Свежий выпуск
40
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Учитель физкультуры сельской школы Мирас Ерболов стал победителем республиканского вокального шоу.

В минувшую субботу зрители и жюри назвали победителем проекта X-Factor 22-летнего Мираса Ерболова. Самое любопытное, что парень никогда профессионально не занимался вокалом или музыкой, на отборочный тур попал совершенно случайно.

Мирас – учитель физкультуры в школе села Улкен Нарын Катон-Карагайского района. Он с детства слышал, что у него красивый голос, его часто просили спеть на праздниках. Во время учебы в вузе молодой человек подрабатывал пением в кафе и ресторанах. Зрителям нравилось, но у Мираса и в мыслях не было пробовать стать профессиональным исполнителем.

В 2022 году по совету друзей он стал участником казахстанского конкурса по караоке и дошел до гранд-финала. Для участия в следующем этапе, международном, следовало прибыть в Норвегию. Где взять столько денег на билет? Молодой человек приехал в Алматы в надежде найти спонсора и заодно ради любопытства записался на отборочный тур X-Factor.

– Желающих было очень много, моя очередь подошла в два часа ночи, – рассказал Мирас. – Я был сонный, усталый, думал, что шансы пройти дальше нулевые.

С Норвегией в итоге ничего не вышло, зато позвонили из телевизионного проекта и сообщили, что он прошел в следующий тур конкурса.

На втором этапе за пять мест в финале боролись 15 конкурсантов. Мирас в лидеры не попал, отнесся к этому философс­ки, вернулся домой. Но, как оказалось, его пес­ня по результатам интернет-голосования набрала у зрителей рекордное количество лайков. Организаторы предложили вернуться в проект.

К моменту суперфинала он прошел целую «академию» с преподавателями по вокалу и хореографии. Стал более уверенным, раскованным, артистичным. Огромную роль в подготовке сыграл наставник Нурберген Махамбетов.

На завершающем выступлении все финалисты исполнили три песни. За Мираса Ерболова болели тысячи казахстанцев.

– Когда объявили результаты, я не смог сдержать эмоций, запрыгал от радости, – рассказал молодой человек. – Это был момент счастья!

На вопрос, куда пойдут призовые деньги в 5 млн тенге, Мирас объяснил: часть средств он потратит, чтобы рассчитаться за купленный в родном селе дом. На остальные деньги планирует записать альбом.

Популярное

Все
Из-за резкого повышения температуры воздуха и таяния снега в горах подтоплены дома и придомовые территории в ряде сел Алматинской области
Десять суток казахстанские спасатели работали на завалах разрушенных домов в трех турецких городах, пострадавших от мощного землетрясения. Результат миссии: семь спасенных, 88 извлеченных из-под обломков тел
Старые постройки, формирующие исторический облик Атырау, увы, ветшают, идут под снос, перестраиваются
В канун юбилея писатель отмечен литературной премией в культурной столице Турции – Бурсе
Почему у молодежи перестали быть популярными аккордеон и баян?
Лучшая языковая практика – живое общение. Только так можно не растерять знания, полученные в школе, вузе и на всевозможных курсах
Дороги, которые мы обокрали
В объятиях «сверкающей горы»
HTTP: Киберарсенал_против_человечества: война_бесконечности.com
Воля к жизни
Обнажая душу красками
Небесные создания
Ухова сила
Чем образованнее люди, тем лучше жизнь вокруг
Туған жердей жер болмас
Лучшие в мире
«Одинокая юрта» Смагула Елубая
История в руинах
Каникулы қазақша
Ставка ханов
Источник достоверности и правдивости
Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
В поисках смысла
Спецохрана, тревожные кнопки и турникеты: как дополнительно обезопасят школы в РК
Казахстан намерен расширять сотрудничество с ЕБРР – Смаилов
Более 3 млрд тенге взыскали с обанкротившейся компании в пользу ЕНПФ
Только большегрузы будут пропускать на казахстанско-узбекской границе
Житель Петропавловска на рынок ходил с пистолетом
Очередной сбой на ТЭЦ произошел в Экибастузе
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 38 тысяч
Токаев подписал закон о совместном контроле порядка зачисления таможенных пошлин в ЕАЭС
Как будут усиливать ответственность монополистов в Казахстане
Из-за плохой погоды в Казахстане ожидается закрытие трасс
В Турции мужчина выжил после 12 суток под завалами
Средний размер пенсии в Казахстане на февраль озвучили в Минтруда
ЦИК подвел итоги регистрации партийных списков на выборах в Мажилис
Выборы в Мажилис: что запрещено кандидатам
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
Провести 248 часов под завалами - врачи объяснили, как можно выжить
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей

Читайте также

К улучшению учебной среды
Спасти любой ценой
Полная автоматизация
Что застраховал, то и уберег

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]