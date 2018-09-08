Публикация в соцсети спасла умирающему путешественнику жизнь

Уроженец США, живущий в Лиссабоне, Майки Литкотт (Mikey Lythcott) выжил после серьезной аварии благодаря тому, что быстро написал пост с просьбой о помощи в Facebook36-летний мужчина отправился на индонезийский остров Бали со знакомой Стейси Эно (Stacey Eno). Во время поездки на скутере мужчина потерял управление, и транспортное средство с пассажирами свалилось в овраг.Очнувшись, Литкотт понял, что ничего не видит, медленно съезжает вниз и не может двигать левой рукой. Эно подала голос, и оказалось, что она тоже практически обездвижена.Литкотт нащупал телефон, открыл приложение Facebook и отметил, что находится в опасности. Мужчина был заядлым путешественником и имел множество друзей в соцсети. Первой его пост увидела знакомая из Бруклина, с которой они познакомились в Непале. Она позвонила пострадавшему, попросила его послать метку с местоположением и подключила к поискам других его приятелей из Facebook.Совместными усилиями друзья из разных стран смогли обнаружить точное место аварии и отправили данные в местное консульство. В результате Литкотта и Эно обнаружили спасатели и отправили их в больницу. И у путешественника, и у его спутницы врачи обнаружили многочисленные переломы.