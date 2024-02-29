Пункты пропуска на границах Казахстана изменили режим работы

Транспорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Подробнее об этом рассказали в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в целях создания благоприятных условий для пересекающих госграницу, погранслужбой КНБ внесены изменения в регламенты работы следующих автомобильных пунктов пропуска:

с Российской Федерацией:
- «Найза», Павлодарская область
- «Коянбай», Абайская область
- «Байтанат», Абайская область
 
с Китайской Народной Республикой:
- «Нур Жолы», Алматинская область
- «Достык», Алматинская область
- «Колжат», Алматинская область
- «Бахты», Восточно-Казахстанская область
- «Майкапчагай», Восточно-Казахстанская область

с Кыргызской Республикой:
- «Кеген», Алматинская область.

— С 1 марта эти пункты пропуска будут работать с 07.00 до 19.00. Изменения внесены в связи с установлением на всей территории страны единого часового пояса с 00.00 часов 1 марта 2024 года согласно постановлению правительства № 1749 от 23.11.2000 года, — говорится в официальном сообщении. 

#КНБ #работа #режим #госграница #пропуск #изменение #Пункты

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