Пункты пропуска на границах Казахстана изменили режим работы

Как уточняется, в целях создания благоприятных условий для пересекающих госграницу, погранслужбой КНБ внесены изменения в регламенты работы следующих автомобильных пунктов пропуска:

с Российской Федерацией:

- «Найза», Павлодарская область

- «Коянбай», Абайская область

- «Байтанат», Абайская область



с Китайской Народной Республикой:

- «Нур Жолы», Алматинская область

- «Достык», Алматинская область

- «Колжат», Алматинская область

- «Бахты», Восточно-Казахстанская область

- «Майкапчагай», Восточно-Казахстанская область

с Кыргызской Республикой:

- «Кеген», Алматинская область.

— С 1 марта эти пункты пропуска будут работать с 07.00 до 19.00. Изменения внесены в связи с установлением на всей территории страны единого часового пояса с 00.00 часов 1 марта 2024 года согласно постановлению правительства № 1749 от 23.11.2000 года, — говорится в официальном сообщении.