Пункты пропуска на границах Казахстана изменили режим работы

Подробнее об этом рассказали в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК, сообщает Kazpravda.kz
Как уточняется, в целях создания благоприятных условий для пересекающих госграницу, погранслужбой КНБ внесены изменения в регламенты работы следующих автомобильных пунктов пропуска:
с Российской Федерацией:
- «Найза», Павлодарская область
- «Коянбай», Абайская область
- «Байтанат», Абайская область
с Китайской Народной Республикой:
- «Нур Жолы», Алматинская область
- «Достык», Алматинская область
- «Колжат», Алматинская область
- «Бахты», Восточно-Казахстанская область
- «Майкапчагай», Восточно-Казахстанская область
с Кыргызской Республикой:
- «Кеген», Алматинская область.
— С 1 марта эти пункты пропуска будут работать с 07.00 до 19.00. Изменения внесены в связи с установлением на всей территории страны единого часового пояса с 00.00 часов 1 марта 2024 года согласно постановлению правительства № 1749 от 23.11.2000 года, — говорится в официальном сообщении.