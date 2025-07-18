Сегодня это язык его профессии. Евгений Варанкин работает корреспондентом областного телеканала «Көкше», готовит сюжеты и прак­тически ежедневно выходит в эфир на государственном языке.

По словам Евгения, именно казахский язык открыл ему новые горизонты. Он называет знание языка мостом доверия, и это образное сравнение подтверж­дают и герои его сюжетов, и зрители, с уважением и теплотой воспринимающие қазақша сайрап тұрған орыстың баласын (русского парня, свободно изъяс­няющегося на казахском).

Уроженец села Кийма Жаксынского района Евгений Варанкин учился в русской школе и долгое время не проявлял интереса к казахскому языку, получая оценки не выше тройки. Пареньку больше нравились уроки английского, где ему почти не было равных. Но со старших классов начался его старт к языковому росту. Может быть, еще и потому, что в течение пяти лет он обучался в казахско-турецком лицее города Аркалыка.

Во время последней четверти 11-го класса юноша вернулся в родную кийминскую школу, но уже с твердым намерением связать свою жизнь с языками. Интерес к лингвистике, сформировавшийся в лицее, постепенно перерос в осознанную цель – получить профессиональное образование в переводческой сфере.

Времени паренек не терял: обложившись учебниками, самостоятельно изучал государственный язык. Учился, конечно, не без помощи друзей-казахов, которые, поддерживая товарища, старались создавать соответствую­щую языковую среду. Евгений рассказывает, что большое стимулирующее влияние на него в то время оказал и близкий друг Анатолий Артемов, который все время говорил на казахском языке, пусть даже на ломаном.

Поступить в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева на специальность «Переводческое дело» не удалось. Поэтому юноша подал документы на казахское (заочное) отделение Тургайского гуманитарного колледжа, чтобы стать учителем начальных классов.

Работать молодой учитель английского и казахского языков начал в родной Кийминской СШ № 1, где его тепло приняли учителя. Вел он уроки в начальном звене русских классов, продолжая совершенствовать языковой уровень и проводя практически все свободное время в школе. В 2005 году Евгений окончил колледж и почти 19 лет отработал учителем-языковедом.

Ситуация изменилась в 2021 году. Переехавшие в Россию пожилые родители уговорили сына переехать с семьей к себе. По словам Евгения, в соседней стране он прожил около двух лет, занимаясь различной временной работой, в том числе в сфере розничной торговли. Но надолго его не хватило. Несмотря на просьбы родителей, принял решение вернуться, как подчеркнул Евгений, домой. Поддержала его решение и жена Анастасия.

В 2023 году он откликнулся на случайно увиденное объявление о вакансии корреспондента в казахской редакции областного телеканала. Отправил резюме, и его почти сразу же пригласили на собеседование, а вскоре приняли на работу с небольшим испытательным сроком. Сегодня его стаж на телеканале «Көкше» составляет более восьми месяцев. Есть уже и первые значимые успехи: он оказался победителем конкурса с сюжетом об акмолинце некоренной национальности, изучающем государственный язык. В этом же году стал лауреатом премии акима области, участвуя в областном конкурсе журналистов «Арқа төрі – Ақмола».

– Первые свои новостные сюжеты я писал сначала на русском языке, потом переводил на казахский. Но сейчас готовлю материал в эфир только на государственном, уже сказывается приобретенный опыт. Пока трудновато дается написание текстов, но я стараюсь, обращаюсь­ при случае к коллегам-казахам, которые всегда помогут. Обращаются и они ко мне, если в чем-то сомневаются. Кстати, часто стал ловить себя на мысли, что думаю на казахском языке. А еще мне очень, как говорят, заходит казахский юмор, с удовольствием смотрю концерты Турсынбека Кабатова, – рассказывает собеседник.

Евгений Варанкин продолжает совершенствовать языковой уровень: слушает новости, читает газеты и книги. Одна из любимых – «Абай жолы» Мухтара Ауэзова, которую он часто перечитывает. К слову, в казахский садик он когда-то отдал свою маленькую дочь, которая окончила затем и казахскую школу.

– Дочка разговаривает на казахском лучше меня. Окончила колледж, стала бухгалтером, а теперь хочет поступить в университет, чтобы выучиться на учителя казахского языка. Мы с ней частенько общаемся между собой на казахском. Жена с младшим сыном многое понимают, но не говорят, – улыбается Евгений.

Он искренне любит свою работу: сейчас Евгений с коллегами готовится к запуску авторской передачи на областном телевидении, которая будет называться «Оңай english». Что любопытно, передача будет на казахском, но в ее формате предусмотрено обучение зрителей английскому языку.

В планах – создание передачи о тех, кто самостоятельно или с помощью обучающих курсов активно изучает государственный язык. Хочется корреспонденту Варанкину рассказывать об акмолинцах, которые стремятся внести свой вклад в развитие языковой культуры, укрепление гражданского единства.