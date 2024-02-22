Пустующие школы

На совещании, посвященном вопросам строительства социальных объектов, выяснилось, что в области есть школы и пристройки к учебным заведениям, построенные еще два года назад, но до сих пор не сданные в экс­плуатацию.

Еще в прошлом году ученики общеобразовательной школы № 2 имени Ш. Уалиханова в Жетысае должны были переехать в новое здание. Но оно пустует до сих пор. А дети ходят на уроки в другой район, потеснив соседей.

В районном управлении образования, говоря о причинах такого положения дел, сослались на то, что после завершения строительно-монтажных работ были выявлены недостатки, на устранение которых понадобилось время. Более того, заверили, что уже 1 марта текущего года школа имени Ш. Уалиханова переедет в новое здание на 300 мест.

– Я еще в декабре прошлого года обращалась в санэпидемстанцию за разрешением на открытие школы, чтобы с третьей четверти начать занятия, – рассказывает директор школы имени Ш. Валиханова Меруерт Бекенова. – Но разрешения не дали. 14 февраля завершили оформление техпаспорта на здание. Теперь вот обещают, что с марта начнем учиться в нем.

Похожая ситуация сложилась еще в двух школах Жетысайского района – общеобразовательной средней школе имени Н. Ондасынова, расположенной в населенном пункте Курбан-ата сельского округа Казыбек би, и общеобразовательной средней школе «Аль-Фараби» в поселке Асыката Жетысайского района.

Если в пристройке к школе имени Н. Ондасынова, простоявшей долгое время пустой, занятия уже идут, то пристройка к школе в поселке Асык-ата по-прежнему значится в списке «не заселенных».

Директор школы Анетбек Алимкул в минувший понедельник сообщил, что после того, как с публичной критикой на чиновников областных управлений строительства и образования обрушился аким области Дархан Сатыбалды, началось активное движение. В районном отделе образования пообещали, что в ближайшие дни дети смогут начать учебу в пристройке.

В областном управлении образования заминку с эксплуатацией школы объяснили тем, что «со стороны администрации школы несвоевременно подано заявление на получение заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы».

Еще одна школа, которая долго простояла готовой, но пустой, расположена в Сайрамском райо­не. Средняя школа № 14 имени М. Сапарбаева рассчитана на 400 учащихся. Здание, построенное почти 60 лет назад, пришло в аварийное состояние: полы прогнили, а стены разрушились.

Панацеей от трехсменки стало строительство дополнительного учебного корпуса на 200 мест, спортивного и актового залов, столовой и мастерской, начатое в 2019 году. Уже после того, как здание дострои­ли, выяснилось, что не пойми откуда взявшаяся вода затапливает подвал. Мрачную картину дополнили проблемы с электричеством и мелкие недоработки.

Устранение этих и других недостатков заняло время. Аким Сайрамского района Арман Сабитов уверяет, что все недочеты оперативно устранены, дети уже учатся в новом корпусе, а причина задержки кроется исключительно в недобросовестном подрядчике.

– Что это за безобразие! Школу, которую построили в 2022 году, до сих пор не сдали в эксплуатацию? Кто контролирует это? Вызовите их срочно! Мы тут экономим и просим увеличить бюджет, а вы не сдаете в эксплуатацию школы, на которые уже были выделены деньги! Если так будет продолжаться, то школа скоро станет аварийной, и никто не сможет там учиться, – поручил разобраться в ситуации аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Глава региона дал неделю на то, чтобы безотлагательно решить все проблемные вопросы, из-за которых ввод в эксплуатацию построенных школ переносится из месяца в месяц.

– Кто является заказчиком строительства? Кто должен контролировать ход выполнения работ и сдачу объектов в экс­плуатацию? – поинтересовался Дархан Сатыбалды у руководства управления строительства. – Это ваша работа и акима района.

Как выяснилось, в регионе есть еще четыре школы, находящиеся в аварийном состоянии. Причем одну из них ввели в эксплуатацию всего два года назад. Это все, что нужно знать о качестве выполнения строительных работ.

Есть учебные заведения, в которых во время непогоды топит подвалы. Много жалоб поступает на некачественную облицовку зданий, что делает их внешне неприглядными практически сразу после строительства.

Не решена проблема трехсменных школ. В Южном Казахстане сейчас пять школ, занятия в которых организованы в три смены. Естественно, это сказывается на качестве образования и знаниях учеников.