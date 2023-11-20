Путь к взаимопониманию

В рамках форума состоялась встреча глав 56 официальных делегаций, посвященная теме «Культурный суверенитет как основа государственной идентичности».

Выступая на встрече, Аида Балаева подчеркнула, что наиболее прочной основой культурного суверенитета нации является ее историческая память.

– Казахстан придерживается своего главного принципа, обозначенного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, – «единство – в многообразии». Мы гордимся тем, что у нас общая история со многими государствами, которые присутствуют на данной диалоговой площадке, и стремимся сохранять и развивать это богатое наследие для будущих поколений. Благодаря многовековому духовному и физическому сосуществованию наша нация получила уникальную возможность аккумулировать и развивать самобытность культуры, выявлять и сохранять культурный код, перенимать лучшее от других народов, – отметила министр.

Она также подчеркнула, что культура вносит значительный вклад в развитие межгосударст­венного диалога, укрепление двусторонних отношений. Доказательством тому, в частности, служит пример Казахстана и Российской Федерации, в отношениях которых культурно-гуманитарная сфера была и остается одним из главных связующих мостов между народами. В основе сотрудничества – ряд содержательных и успешных мероприятий, таких как регулярный взаимообмен в рамках перекрестных дней культуры наших стран, проекты «Русские сезоны», «Мир Абая» и другие.

– Подобные проекты очень востребованы и открывают дорогу общественной и деловой инициативе, расширению информационных и культурных обменов, способствуют углублению двусторонних контактов и еще более тесному сближению наших народов, – сказала Аида Балаева.

Также она отметила большую роль в культурном сотрудничестве русского языка, скрепившего духовно-культурные ценности десятков народов и стран.

Участники мероприятия обменялись мнениями и идеями по вопросам взаимного культурного обогащения, развития культуры, сохранения культурного суверенитета.

На полях форума глава МКИ РК Аида Балаева встретилась с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества.

Российский министр отметила, что у двух наших стран огромный потенциал для совместной работы и обмену опытом. Глава МКИ РК также подчеркнула, что культурно-гуманитарные связи между Казахстаном и Россией развиваются по восходящей и служат связующим мостом между двумя народами.

Аида Балаева озвучила ряд приоритетных направлений, взаимодействие в которых казахстанская сторона предлагает усилить.

– Особый интерес вызывает сотрудничество в сфере музейного дела, обмен опытом и повышение квалификации сотрудников казахстанских музеев. Актуален вопрос возврата исторических артефактов и культурных ценностей в Казахстан. Это касается и киноархивов Госфонда, – перечислила она.

Ольга Любимова также подчеркнула исключительное значение передачи архивов Государст­венного фонда кинофильмов РФ, связанных с «Казахфильмом».

– Это огромное и замечательное наследие, которое для Казахстана имеет особенный смысл. Мы это прекрасно понимаем и будем решать этот затянувшийся вопрос, – заявила министр культуры РФ.

Она предложила рассмотреть вопрос реализации совместного проекта по развитию сферы театрального искусства посредством организации гастролей Московского художественного театра им. А. П. Чехова, отметившего в текущем году свой 125-летний юбилей.

Также стороны обсудили возможности развития казах­станско-российского детского творчества, создания детских центров и музеев, обмена опытом в библиотечном деле, в сфере креативных индустрий. Рассмотрели вопросы, касающиеся Евразийской академии кинематографических искусств, проведения фестиваля культуры народов стран СНГ.

Одной из ключевых тем стала активизация научной работы с привлечением студентов – археологов и историков.

– В Казахстане действуют 12 уникальных музеев-заповедников. Это не только всемирно известный мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи, но и другие ценные объекты культурного наследия нашего народа. Нам было бы интересно организовать проекты научного волонтерства на этих объектах посредством приглашения молодых российских ученых для изучения, проведения работ, написания научных трудов по этой тематике, – отметила Аида Балаева.

Все предложения казахстанского министра культуры и информации вызвали живой интерес и поддержку со стороны российской коллеги.

Также в Санкт-Петербурге Аида Балаева провела встречу с казахстанскими и российскими деятелями культуры и искусства, жизнь и творчество которых непосредственно связаны с Казахстаном.

В начале встречи, прошедшей в Генеральном консульстве РК, Аида Балаева наградила медалью «Шапағат» Алию Кикенову – певицу, внесшую значимый вклад в продвижение и популяризацию казахской культуры. Далее были обсуждены вопросы развития культуры, повышения квалификации и поддержки культурных деятелей. Участники выразили живой интерес к перспективе сотрудничества с МКИ РК в разных форматах.

Со своей стороны Аида Балаева выразила готовность оказать содействие тому, чтобы наши соотечественники, постоянно пребывающие в России, получили возможность выступать на сценах казахстанских городов, популяризировать свои труды среди казахстанских читателей и ценителей живописи. Особое внимание она уделила проектам взаимного проведения мастер-классов, семинаров, выставок художников и скульпторов.