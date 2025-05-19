Путь компаний к совершенству

Компании и Рынки
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Ныгмет Кадиша
корреспондент

Повышение профессиональных навыков сотрудников – залог укрепления экономики и улучшения качества жизни граждан

Фото: ERG

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» сделал акцент на необходимости обеспечения экономики квалифицированными кадрами. Вопросы качественного развития сотрудников обсуждали на первом в стране Международном форуме корпоративных университетов горно-металлургического комплекса (ГМК) в Астане.

Форум стал первой в стране площадкой для профессионального обмена опытом между представителями корпоративных университетов и структур обучения, а также организациями – членами EFMD Азиатского региона, образовательными учреждениями и ассоциациями, работающими в области обучения и развития персонала. Его организатором выступила EurasianResourcesGroup (ERG). Один из лидеров отечественного ГМК и крупный работодатель на протяжении многих лет работает в этом направлении.

Мероприятие было нацелено на расширение возможностей для обмена передовым опытом, лучшими практиками и инновационными подходами. Участники форума обсудили вопросы лидерства, профессионального обучения и развития персонала, подробно познакомились с лучшими кейсами, признанными международным сообществом. Особое внимание уделялось соответствию международным стандартам.

Одним из ключевых спикеров стал доктор Мартин Мерле, директор корпоративных сервисов, руководитель аккредитационных программ корпоративных университетов CLIP, EFMD. EFMD – это Европейский фонд развития менеджмента, который объединяет более 890 участников из 88 стран, представляющих ведущие бизнес-школы, университеты и корпорации в области менеджмента и развития. Это глобальная платформа для обмена лучшими практиками в обучении и менеджменте.

Как отметил эксперт, важно внедрять международные стандарты в корпоративное обучение для повышения конкурентоспособности бизнеса.

"В EFMD мы не раз убеждались, что сообщество коллег может развить  стандарты корпоративного обучения и тем самым ускорить путь компаний к совершенству. Мы очень надеемся, что эта инициатива ERG создаст достаточный импульс для развития сообщества корпоративного обучения в Казахстане и даже в Центральной Азии", - прокомментировал Мартин Мерле.

На форуме Корпоративный университет ERG представил свои кейсы образовательных программ, которые заняли призовые места на международных сертификационных программах. В прошлом году ERGCU заняли золото в номинации «Лучшая программа в области профессионального обучения»EFMD ExcellenceinPracticeAwards 2024. Уже в текущем году КУ ERG первым в Казахстане и СНГ успешно прошел сертификацию по стандарту EFMD LIFT LearningImpact. Эта престижная сертификация подтверждает международное качество подходов ERG CU к разработке образовательных программ. Практики были представлены на примере трех проектов. Это обучение водителей большегрузных карьерных самосвалов с использованием тренажеров-симуляторов, подготовка сварщиков с применением технологий дополненной реальности (AR) и программа развития лидерства StrategicLeadershipProgram (SLP).

Форум корпоративных университетов ГМК призван укрепить сотрудничество между ключевыми участниками сферы корпоративного обучения и развития в Казахстане и Азии.

"При развитии эффективной корпоративной системы обучения всегда важно учиться у коллег. Рост Корпоративного университета ERG до организации с международным признанием, всего за несколько лет в значительной степени был достигнут, благодаря критическому анализу опыта других корпоративных центров обучения и развития и открытости к обмену собственными передовыми методами. Этот впечатляющий успех привел к новаторской инициативе ERG по созданию сообщества центров корпоративного обучения в Казахстане, которое может стать платформой для непрерывного ускорения их профессионального развития", - прокомментировал еще один эксперт форума, независимый член ученого совета Корпоративного университета ERG, профессор Валерий Катькало.

"Сила корпоративных систем обучения в том, чтобы быть надежным партнером бизнеса, отвечать на вызовы современного мира, повышать эффективность, - отметила директор Корпоративного университета ERG Валентина Сатарова. - Мы придерживаемся международных стандартов качества корпоративного обучения и совместно с бизнесом работаем над стратегией развития компании, вкладывая в людей. Развитие – это наш путь!"

В работе международного форума также принял участие генеральный директор ERG в Казахстане Серик Шахажанов, который подчеркнул важность события:

"Корпоративный университет ERG - это стратегический инструмент развития нашей Группы. Мы инвестируем в развитие людей, потому что верим, что только так компания может двигаться вперед. За последние два года КУ обучил более 54 000 наших сотрудников, внедрил передовые технологии - от симуляторов и VR до международных платформ - и получил признание на глобальном уровне. Победа в EFMD ExcellenceinPracticeAwards 2024 и сертификация EFMD LIFT 2025 подтверждают, что качество обучения, польза и решение вопросов бизнеса - это результат нашей системной работы и стремления быть лучшими в своей отрасли".

ERG стала пионером среди корпоративных университетов в Казахстане, первой открыв двери для всех предприятий ГМК. Группа не только внедряет инновационные подходы к развитию персонала, но и ведет за собой отрасль, демонстрируя высокий уровень лидерства и стратегического видения. 

ERG впервые в Казахстане провела исследование по 6 ГМК-компаниям, создав бенчмарк и аналитическую базу. Заложена основа и теперь компания готова расширить инициативу и надеется на поддержку профессионального сообщества и на то, что в 2025 году в исследовании примут участие больше компаний.

Компании горно-металлургического комплекса поблагодарили КУ ERG за исследование и второй круглый стол. Коллеги согласились, что вопросы ГМК нужно решать вместе.

 

#Казахстан #компании #ERG #рынки

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