Путь следователя

Закон и Порядок
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Нурали Мансуров

Служба в органах внутренних дел для заместителя начальника следственного отдела управления полиции Сарыаркинского района департамента полиции города Астаны Бакдаулета Есмахана – не просто профессия, а дело жизни, продиктованное временем, воспитанием и личным выбором.

фото предоставлено пресс-службой ДП Астаны

Он родился в 1999 году в городе Ленгере Туркестанской области и с раннего детства впитал уважение к форме и закону.

Отец Бакдаулета – Жанасыл – подполковник полиции в отставке, прослуживший в системе МВД более тридцати лет. Именно его пример стал определяю­щим в выборе жизненного пути будущего следователя. Продолжив семейную традицию, в 2016-м Бакдаулет посту­пил в Карагандинскую академию МВД им. Б. Бейсенова. А по ее окончании в 2020 году приступил к службе в Астане.

За пять лет работы в следствии им было направлено в суд 348 уголовных дел различной категории сложности – от средней тяжести до особо тяжких. Этот показатель свидетельствует не только о высоком профессионализме и производительности, но и об ответственнос­ти, с которой офицер подходит к выполнению своих служебных обязанностей.

– Каждое процессуальное решение следователя напрямую влияет на судьбу конкретного человека. Поэтому работа требует не только знаний, но и человечности, – уверен Бакдаулет Есмахан.

Семья для него – основа и источник внутренней силы. Супруга, как и его мама, педагог. Вместе они воспитывают сына и дочь, создавая ту же атмосферу взаимной поддержки и уважения, в которой он рос сам. Полицейский не скрывает, что поддерж­ка семьи играет важнейшую роль в преодолении служебных трудностей.

Помимо службы, он активно занимается спортом. С детства увлечен дзюдо, имеет звание КМС, любит футбол. Однако главная его цель – не только профессиональный рост, но и воспитание детей в духе патриотизма и гражданской ответственности.

– Если сын в будущем решит выб­рать путь офицера, я сделаю все, чтобы он стал честным, сильным и преданным своей стране человеком, – подчеркивает наш герой.

За цифрами полицейской сводки – судьбы людей, ответственность и каждодневный труд. Но работа следователя для него – не просто статистика, а возможность защищать, разбирать, направлять. Это выбор сильного человека, способного принимать решения не только по закону, но и по совести.

#полиция #следователь #ДП Астаны

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