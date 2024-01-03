Путь вперед легче, когда цели осмысленны и ясны

Мир переживает эпоху неспокойных перемен. Геополитические кризисы, повлекшие за собой экономические спады, встряски на финансовых рынках, безусловно, влияют на жизни стран и целых континентов. Эта непростая окружающая среда вносит коррективы в отношения между странами. Но, перемены – это не только негатив, они еще и возможность для развития новых форматов взаимоотношений между государствами, совместного поиска компромиссов и путей для созидания. И об этом, отвечая на вопросы газеты «Егемен Қазақстан», свою позицию высказал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Казахстанская дипломатия становится не только одним из символов миролюбия в миропорядке, она – бренд независимого Казахстана. Недавние саммиты лидеров стран Центральной Азии и США, Центральной Азии и Германии, визиты глав западных государств в нашу страну, новый формат сотрудничества тюркских государств и центральноазиатской интеграции позволяют говорить о растущем авторитете Президента Токаева в регионе и в мире в целом.

В 2024 году в нашей стране пройдет ряд представительных саммитов и форумов. Республика Казахстан будет председательствовать сразу в нескольких авторитетных международных организациях: ШОС, ОДКБ, ОТГ и других.

«Внешний облик» Казахстана – не демонстрация, это отражение внутренних созидательных перемен и реформ. В последние несколько лет колоссальные реформы заявленные и реализуемые под руководством Главы государства в самом Казахстане приносят свои плоды во всех сферах жизнедеятельности страны и ее народа.

Уверенная позиция Казахстана на мировой арене во многом послужила основанием для развития международного сотрудничества и в профсоюзном движении. В ноябре 2022 года было восстановлено членство Федерации профсоюзов РК в Международной конфедерации профсоюзов, в этом году Казахстан председательствует в Совете профсоюзов стран Центральной Азии, кроме того, позиция Генерального секретаря в новом интеграционном объединении – Организации профсоюзов тюркских государств также доверена руководству Федерации профсоюзов РК. Кроме того, в конце прошлого года впервые за всю историю профсоюзного движения Казахстана Председатель Федерации профсоюзов РК был избран вице-президентом Всеевропейского исполнительного совета Международной конфедерации профсоюзов, объединяющей более 160 государств мира.

Говоря о внутриполитической стабильности в Казахстане нам всем нужно помнить об уроках Қантара, когда накопившиеся в обществе проблемы вылились в крупномасштабные беспорядки. И только благодаря воле Президента страны Касым-Жомарта Токаева и поддержке его решений со стороны большинства наших сограждан удалось избежать самых критических ситуаций в вопросе сохранения стабильности и государства в целом.

События Қантара, только ускорили проведение больших перемен во внутриполитической жизни страны. Поправки в Конституцию, принятые на всенародном референдуме – пример реализации принципа «слышащего государства». Казахстан продолжил переход от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным парламентом, к тому же Мажилис, нижняя палата парламента теперь формируется по смешанной избирательной системе, а Президент страны избирается на один семилетний срок. В ряду политических реформ нельзя не отметить и проведение выборов глав сел и городов районного значения, по итогам которых в прошлом году были избраны 730 сельских акимов.

Выборы Президента Казахстана 20 ноября 2022 года стали одной из основ, определяющих стратегический курс нашего государства - исправляя ошибки прошлого, решая накопившиеся в стране проблемы нам необходимо построить новое общество. В своей предвыборной программе Токаев дал ответ на главный запрос общества на справедливость, поставив цель – построить Справедливый Казахстан. Президент неоднократно подчеркивал, что «мы перейдем к новой государственной политике, которая будет базироваться на трех взаимосвязанных принципах: справедливое государство – справедливая экономика – справедливое общество».

«Благоприятные прогнозы станут реальностью при условии использования Правительством новых подходов к управлению экономикой. Я вижу два основных направления.

Первое — это решение ряда точечных задач, способных стимулировать страновое развитие. К ним относится реализация крупных промышленных проектов. В сентябрьском Послании Правительству поручено определить перечень возможных крупных проектов и подготовить План инфраструктурного развития. Эти проекты прорабатываются, проводятся консультации с крупным бизнесом, институциональными инвесторами и экспертным сообществом.

Нужно также решить важную задачу привлечения инвестиций, в том числе путем приватизации и возврата активов. Масштабные инвестиции способны «разогнать» экономику и сформировать новые точки роста. Поэтому моим Указом недавно создан Инвестиционный штаб, наделенный широкими полномочиями для улучшения инвестиционного климата и качественной реализации инвестиционных проектов.

Второе направление включает в себя меры по реализации системных реформ, которые закрепят новые «правила игры» для всей экономики.

Правительством по моему поручению разрабатывается новый Налоговый кодекс, призванный перезапустить взаимоотношения государства и бизнеса. Совершенствуя налоговую систему, очень важно отойти от исключительно фискального подхода. Нужен баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня доходной части бюджета», - отмечает в своем интервью «Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед» газете «Егемен Қазақстан» Касым-Жомарт Кемелевич.

Изменения в налоговом и бюджетном законодательстве, проводимые по инициативе Главы государства должны благоприятно повлиять на привлечение необходимых для экономики инвестиций, в свою очередь экономические реформы, обозначенные Президентом РК, позволят обеспечить модернизацию производственных мощностей, от которых зависит производительность труда работающих сограждан.

Сильная экономика станет основой стабильного социального положения казахстанцев, сильные законы станут основой защиты прав каждого гражданина. Как справедливо отметил Глава государства, реформы укрепили систему защиты прав человека. Приняты законодательные поправки, усиливающие независимость судов. Расширены категории дел для судов присяжных. В стране полноценно функционирует институт Уполномоченного по правам человека, который получил конституционный статус. Последовательность и глубину реформ показывает тот факт, что в декабре прошлого года мною подписан уже второй Указ в области прав человека.

Очевидно, что сегодня власть старается быть гибкой, быстро реагирующей на происходящие в обществе процессы и тем самым уже не противопоставлять себя гражданскому обществу, а быть с ним в гармоничных отношениях. Мы становимся свидетелями как меняются приоритеты в пользу принципа «государство для человека».

«Мне не столько важна личная преданность подчиненных, сколько их приверженность идее построения Справедливого Казахстана. Главным требованием к чиновникам и руководителям всех уровней является их способность держать руку на пульсе общественных настроений и событий, слушать и слышать чаяния людей, своевременно и результативно реагировать на них, принимать правильные решения. Они должны следовать принципу «не человек для государства, а государство для человека», - подчеркнул в интервью Президент страны.

И это не просто лозунг, озвученный Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Практически в каждом своем Послании народу Казахстана Глава государства ставит цели созвучные запросам трудящихся и их представителей – профсоюзов. На протяжении последних лет Федерация профсоюзов РК неоднократно поднимала наболевшие вопросы трудовой сферы: системного повышения размера минимальной заработной платы, разработки методики формирования МЗП, создания безопасных условий труда, справедливых трудовых отношений и справедливого отношения к Человеку труда.

Президент, обозначив задачи кардинального изменения направления и качества развития казахстанской экономики в современных условиях, поручил правительству продолжать динамику повышения минимальной заработной платы. Как подчеркнул Президент, базовая цель экономической политики остается неизменной – качественный и инклюзивный рост благосостояния наших граждан. И уже в начале этого года минимальная заработная плата возросла с 70 до 85 тысяч тенге. Это напрямую касается 1,8 миллиона работающих казахстанцев.

Федерация профсоюзов РК, как самая массовая общественная организация страны, отстаивающая интересы около двух миллионов своих членов – работников предприятий и организаций, ранее неоднократно вносила на рассмотрение государственных органов управления и вопрос о необходимости разработки методики определения минимальной заработной платы и ее последовательному повышению.

Из уст Главы государства мы услышали поддержку и этой профсоюзной инициативы. Касым-Жомарт Токаев объявил о том, что государство внедряет новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер.

По мнению Федерации профсоюзов, последовательный рост заработной платы, сопровождаемый институциональными мерами, станет источником стабильного потребительского спроса, серьезным драйвером экономического роста и диверсификации отечественной экономики, а главное – улучшением благосостояния Человека труда.

Говоря о развитии человеческого капитала, нельзя не отметить беспрецедентные шаги, о которых ранее объявил Президент. Новая программа «Национальный фонд – детям» позволит каждой казахстанской семье получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Уже с января 2024 года отчисления 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия позволят облегчить заботу родителей о получении дальнейшего образования их детьми. Профсоюзы понимают, что реализация новой экономической политики, объявленной Президентом Казахстана, должна стать ответом на многие современные вызовы рынка труда. В свою очередь, динамичное развитие экономики позитивно повлияет на создание достойных условий жизни и труда казахстанцев. Ведь рост экономики невозможно представить без труда миллионов наших соотечественников.

Справедливость, инклюзивность, прагматичность, обозначенные Главой государства принципами нового экономического курса страны созвучны с приоритетами профсоюзного сообщества.

Являясь защитником интересов трудящихся, Федерация профсоюзов Республики Казахстан всецело поддержала инициативы Президента Токаева по решению актуальных проблем в сфере производственного травматизма с принятием Концепции безопасного труда до 2030 года. Представители ФПРК принимали непосредственное участие в разработке Концепции, направленной на переход от затратной к риск-ориентированной модели безопасности и охраны труда. Приоритет профсоюзов: труд не должен убивать и калечить человека, вредить его здоровью. Никто не должен умирать на рабочем месте, зарабатывая себе на жизнь.

Сформировавшаяся за прошедшие годы так называемая компенсационная модель управления охраной труда основывалась на реакции уже свершившихся несчастных случаев, по итогам проведенного расследования. Однако, сейчас потенциал этой системы практически исчерпан, в условиях вызовов цифровой экономики она не работает. Нам необходимо сформировать такую модель, которая будет быстро реагировать и действовать в меняющихся условиях. С этой точки зрения, принятая Концепция безопасности труда отвечает риск-ориентированному подходу.

Профсоюзное сообщество не может не радовать тот факт, что постепенно решаются вопросы социальной поддержки работников, занятых во вредных и опасных условиях труда. Позиция профсоюзов всегда была четкой – вопрос стоял о снижении пенсионного возраста для работников, занятых во вредных условиях труда.

Озвученные Главой государства меры по введению специальной социальной выплаты с 55 лет до достижения пенсионного возраста для данной категории работников и принятый в конце прошлого года соответствующий Закон – это только первый позитивный шаг, направленный на решение этого вопроса.

Профсоюзы неоднократно заявляли, что вопрос снижения пенсионного возраста должен решаться комплексно, вкупе с необходимой социальной поддержкой. Первый шаг сделан!

Сегодняшнее обращение Касым-Жомарта Кемелевича к обществу пронизано мыслью о том, что государству и обществу сегодня необходимо действовать сообща. Члены профсоюзов готовы, объединившись с соотечественниками строить благополучное общество и справедливое государство, и в этом процессе ответственность на себя должна взять не только власть, но и все граждане страны.

От ответственности каждого из нас зависит достижение главной цели – жить и работать, расти и развиваться в Справедливом Казахстане.

Президент страны делает акцент на том, что трудолюбие и профессионализм – качества конкурентоспособных людей, способных укреплять государство. Нам надо осознать, что качество жизни определяется качеством труда. Единственный источник богатства народа – труд, развивающий и воспитывающий, ведущий человека по его историческому пути – от более примитивных форм хозяйства к вершинам производящей экономики. При этом существование постиндустриального общества возможно, если оно преумножит свою экономическую и деловую активность, если труд станет для человека абсолютной, базовой ценностью.

В настоящее время Президент предпринимает все необходимые усилия для развития, сохранения и дальнейшего совершенствования трудовых отношений, ценностного отношения общества к людям труда в Казахстане. Особое внимание уделяется совершенствованию развитию образования, связанного с трудовой деятельностью, с рабочими профессиями.

В профсоюзной идеологии Человек труда является – главным достоянием общества. Почитать Человека труда, защищать его права и интересы – основной принцип деятельности наших профсоюзных организаций. Девиз Федерации профсоюзов РК – «В единстве к справедливости и развитию» – наш алгоритм действий.

Цели, поставленные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым ясны и понятны каждому члену наших профсоюзов, они нашли отклик и приняты к реализации.