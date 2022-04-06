Книгу британского писателя и путешественника Ника Филдинга о западных исследователях, побывавших на казахских землях в разные века и исторические периоды, презентовали в столице.

«Путешественники в Великой степи: от папских эмиссаров к русской революции» – новая книга Ника Филдинга, предметом исследования в которой стал Казахстан и западные путешественники, посещавшие эти земли в течение многих веков.

На английском языке этот труд был издан при поддержке посольства РК в Великобритании и презентован в Королевском географическом обществе в Лондоне в 2020 году. А вчера в Национальной академической библиотеке в Нур-Султане Ник Филдинг представил свою работу, изданную на казахском и русском языках.

Участие в презентации приняли заместитель министра иност­ранных дел РК Роман Василенко, посол Казахстана в Великобритании Ерлан Идрисов, посол Великобритании в Казахстане Кэти Лич, председатель правления РОО «QazaqGeography» Орман Нурбаев, многочисленные представители зарубежного дипкорпуса, научного сообщества.

Как отметил Роман Василенко, за последние несколько лет в Великобритании было издано несколько книг о Казахстане, и часть из них – именно благодаря Нику Филдингу. Он также напомнил о том, что именно его перу принадлежит работа «На юг в Великую степь», рассказывающая уникальную историю путешествий пары из Великобритании Томаса и Люси Аткинсон по Восточному Казах­стану в 1847–1852 годах.

Они не просто посетили казахскую землю, но и оставили после себя богатейшие источники информации об истории, культуре, быте живших здесь людей, а также сотни рисунков.

Как подчеркнул Ерлан Идрисов, «Путешественники в Великой степи: от папских эмиссаров к русской революции» – первая книга, в которой собраны истории о путешествиях западных исследователей на казахские земли, начиная с XII века и до Октябрьской революции. Посол поблагодарил автора за его работу и выразил надежду, что изучение Казахстана будет продолжено и вдохновит других исследователей проявить интерес к истории нашей страны в различные периоды.

По словам Ника Филдинга, над своей новой книгой он работал много лет, посещал Казахстан, глубоко изучал западные источники, работал с архивами и библиотеками и в результате сумел собрать множество интересных историй об удивительных людях, которые посещали Великую степь.

– Некоторые истории просто пот­рясающие. Например, Джон Касл побывал здесь в 1730-х годах. Он вел беседы с Абулхаиром – ханом Младшего жуза, нарисовал его порт­рет, встречался с его семьей, много разговаривал с окружением правителя и записывал эти разговоры. Так что у нас есть записанные на английском языке диалоги с Абулхаиром, – рассказал Ник Филдинг.

В ходе презентации автор книги представил аудитории интерес­ные истории, яркие фотографии и рисунки, сделанные исследователями во время путешествий по Великой степи.

На казахский и русский языки книга «Путешественники в Великой степи: от папских эмиссаров к русской революции» была переведена и впервые опубликована акиматом Алматинской области совместно с ОФ «Национальное бюро переводов» по инициативе и при поддержке посольства Казахстана в Великобритании. Организатором презентации этой интереснейшей работы в Нур-Султане выступило РОО «QazaqGeography».

– Книга Ника Филдинга – еще одно доказательство того, что земля Казахстана во все времена представляла интерес для исследователей не только как экономическая территория, но и как культурное пространство, – отметил глава «QazaqGeography» Орман Нурбаев. – Эта работа для тех, кто интересуется нашим регионом, его историей и значением в мировом развитии.