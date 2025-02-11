Путешествовать поездами становится комфортнее

В интервью газете «Ana tili» Президент Касым-Жомарт Токаев отметил: «Все наши реформы, все меры по развитию экономики нацелены на повышение уровня и качества жизни граж­дан». Глава государства напомнил, что прошлым летом был принят Нацио­нальный инфраструктурный план до 2029 года, в рамках которого предусмотрено осуществление свыше 200 проектов c общим объемом инвестиций более 40 трлн тенге. Наряду с развитием энергетической, коммунальной и цифровой инфраструктуры в нем большое внимание отведено улучшению железнодорожной логистики.

– В настоящее время строится свыше одной тысячи километров новых железных дорог. Линия Достык – Мойынты станет важным транспортным коридором, связывающим Китай с Европой через Казахстан. Общая протяженность участка от пограничного перехода до станции Мойынты составляет 836 километров, он проходит через области Абай, Жетысу и Карагандинскую область. В конце 2022 года началось строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты. Сейчас строительно-монтажные работы идут ускоренными темпами, приближая достижение планов по увеличению пропускной способности участка в пять раз – с 12 до 60 пар грузовых поездов в сутки, – рассказал председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Минис­терства транспорта Жанибек Тайжанов.

В ноябре 2023 года дан старт проекту по строительству обводной железнодорожной линии в обход станции Алматы. В условиях быстро растущих объемов перевозок железнодорожный узел мегаполиса, находящийся на перекрестке основных международных маршрутов, испытывает высокие нагрузки.

Осуществление проекта позволит переориентировать грузопоток на новую железную дорогу Жетыген – Казыбек-бек, минуя станцию Алматы. Данная «ветка» снизит нагрузку на Алматинский узел на 40% и сократит время доставки грузов до 24 часов. Оба проекта планируется завершить уже в нынешнем году.

– Строительство железнодорожной линии Дарбаза – Макта­арал позволит увеличить пропускную способность в направлении Центральной Азии и Китая. Этот проект планируется завершить к 2026 году. Новый железнодорожный маршрут соединит два отдаленных района Туркестанской области – Мактааральский и Жетысайский – с остальной частью Казахстана, что будет способствовать развитию всего региона, – говорит управляющий директор по строительству АО «НК «Қазақстан темір жолы» Марат Искалиев.

Дорога Дарбаза – Мактаарал сблизит Казахстан и Узбекистан и будет способствовать дальнейшему развитию транспорт­но-транзитного потенциала республики. Линия позволит переориентировать грузы с существующего участка Сары­агаш – Ташкент на новую «ветку», разгрузить станцию Сарыагаш и увеличить экспортные перевозки в направлении Узбекистана в целом.

При этом, по данным Министерства транспорта, казахстанское содержание в товарах и услугах составляет 85%, обеспечена занятость населения, загружаются отечественные предприя­тия. Для строительства новых железнодорожных магист­ралей у казахстанских заводов приоб­ретается около 150 тыс. тонн рельсов, а также более 2 млн железобетонных шпал.

Благодаря проектам национального железнодорожного оператора отечественные строительные предприятия нарастили производственные мощности, модернизировали техническую базу, увеличили штат высоко­квалифицированных специалис­тов, наработав навыки и опыт в области строительства железных дорог и искусственных соо­ружений.

Как отметил Президент ­Касым-Жомарт Токаев, выступая в конце января на расширенном заседании Правительства, транзит – наше огромное преимущество в международной конкуренции за провоз грузов.

«Необходимо ускорить развитие Трансказахстанского железнодорожного коридора, который станет ключевым звеном Транс­каспийского маршрута», – сказал Глава государства, поручив приступить к строительству новой железнодорожной «ветки» Мойынты – Кызылжар, модернизировать особо загруженные участки магистрали от станции Кызылжар до порта Актау, а также расширить участок Алтынколь – Жетыген. Так что впереди у казахстанских железнодорожников – новые проекты.

– По поручению Главы государства для повышения качества пассажирских перевозок продолжается обновление вагонного парка. До 2029 года планируется все старые вагоны заменить современными с системой кондиционирования. В прошлом году поставлено 118 таких пассажирских вагонов, заключен контракт на приобретение 157 вагонов. Также ведутся работы по приобретению еще 350 вагонов. Плюс к этому заключен договор на производство 557 пассажирских вагонов с повышенным комфортом, безопасностью и удобством швейцарского производства Stadler на базе завода «Тальго». Уже в 2025 году ожидается поставка 51 вагона, и далее ежегодно будут выпус­кать в среднем по 100 вагонов до 2030 года включительно, – сообщил замес­титель председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Ануар Ахметжанов.

Всего же, по данным АО «Пассажирские перевозки», за истекшее десятилетие было приобретено 1 046 новых вагонов, что позволило обновить парк пассажирского подвижного состава более чем на 50%. До 2030 года компания продолжит реновацию, включая списание устаревших вагонов и приобретение новых.

На днях АО «Пассажирские перевозки» совместно с OneWeb и JusanMobile запустили пилотный проект по предоставлению дос­тупа к Интернету посредством спутника. Первым железнодорожным пассажирским маршрутом, где появилась спутниковая связь, стал поезд № 3⁄4 сообщением Астана – Алматы.

– На первом рейсе 500 пассажиров смогли воспользоваться возможностью подключиться к Сети в пути, чтобы позвонить близким через видеозвонки в WhatsApp, посмотреть видео на YouTube, посетить другие популярные интернет-сервисы. В рамках проекта внедрены мобильные терминалы проводников для проверки билетов, нагрудные видеорегистраторы для начальников поездов и системы видеонаблюдения. Все записи автоматически сохраняются в «облачном» хранилище, что повышает уровень конт­роля и безопасности. Кроме того, внед­рение Интернета изменило способ оплаты в вагоне-ресторане – теперь пассажиры могут оплачивать заказы в пути через POS-терминалы. В дальнейшем планируется масштабировать сервис, начиная с подключения к Интернету всех 15 маршрутов поездов «Тальго», – рассказал Ануар Ахметжанов.