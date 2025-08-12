У девочек в финале сошлись две казахстанки, и Адия Омарбек обыграла Еркежан Жанатаеву. А у юношей в финале казахстанец Мансур Саинов одержал волевую победу над представителем Узбекистана Акмалем Абуллаевым.

Таким образом, Мансур Саинов, Адия Омарбек, Еркежан Жанатаева и Акмаль Абуллаев поедут в октябре в Японию, где будут разыграны wild card в основу юниорского Открытого чемпионата Франции 2026 года.