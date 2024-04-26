Путинцева обыграла 8-ю ракетку мира на турнире WTA-1000 в Мадриде
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Юлия становится грозой китайских теннисисток, заметили в ФТК
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (50 WTA) вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в столице Испании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Юлия обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 7:5, 2:0.
Во втором сете при счете 2:0 в пользу казахстанки Чжэн отказалась от продолжения игры из-за травмы.
В третьем раунде казахстанка сыграет с американкой Каролин Долхайд.
На старте турнира Путинцева была сильнее еще одной китаянки Юань Юэ, отметили в ФТК.