Путинцева обыграла 8-ю ракетку мира на турнире WTA-1000 в Мадриде

Фото: пресс-служба ФТК

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (50 WTA) вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в столице Испании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Юлия обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 7:5, 2:0.

Во втором сете при счете 2:0 в пользу казахстанки Чжэн отказалась от продолжения игры из-за травмы.

В третьем раунде казахстанка сыграет с американкой Каролин Долхайд.

На старте турнира Путинцева была сильнее еще одной китаянки Юань Юэ, отметили в ФТК.