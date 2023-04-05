Пьяная павлодарка вызвала полицию после тщетных попыток попасть ключом в замочную скважину

Участковый помог пьяной жительнице города Павлодара открыть дверь собственной квартиры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Фото: Kazpravda.kz

Ежедневно в Павлодаре на пульт 102 поступает около 300-500 вызовов. Сообщения бывают различного рода, но не во всех нужно вмешательство полиции. Об одном таком курьезном случае рассказали в ДП области.

Так, одним днем в полицию обратилась павлодарка, которая сообщила, что не может попасть в свою квартиру, так как якобы в ней находятся двое посторонних мужчин, проникших туда через балкон.

Приехавший участковый инспектор полиции помог девушке открыть входную дверь. Оказалось, что пьяная горожанка просто-напросто не смогла самостоятельно это сделать.

Затем по просьбе девушки страж порядка тщательно проверил все комнаты, но в квартире никого не оказалось.

Перед уходом участковый проверил, заперлась ли женщина.