Пьяный иностранец управлял машиной в Павлодаре

Общество
98
Дана Аменова
Корреспондент

Гражданина Израиля арестовали на 15 суток, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на инфомационный медиапортал МВД 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Полицейские пресекли факт управления авто в пьяном состоянии гражданином Израиля. Он имеет вид на жительство в Казахстане. Водитель прибыл в Павлодар для участия в спортивном шоу Rally-2024.

— За управление в состоянии опьянения водитель наказан. Судом лишен водительских прав на 7 лет и подвергнут аресту на 15 суток, — детализировали в правоохранительных органах. 

#полиция #Павлодар #Израиль #машина #управление #иностранец #гражданин #пьянство

Популярное

Все
Масштабное волонтёрское движение началось с шерстяного носка
Когда мороз не помеха
Владельцу пасеки грозит уголовная ответственность за незаконную охоту на соболей
Закрывать глаза на лудоманию нельзя
Длинные уши лжи
Зимой оставили без газа
Новый киносезон
Газ не про вас
Чистить надо лучше!
Перспективная повестка страны
Школьный переполох
Раздрай в депутатском корпусе
На поля, а не в песок
В снежном плену
На страже прав человека
Догнать и лидировать
Розовые фламинго прилетели на озеро Караколь в Актау
О добре и зле
Подарите книгу незнакомцу
От урожая до урожая
Ответственность перед предками и потомками
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Заставлять или убеждать?
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстан глазами американца в начале XX века
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
Катар – потенциальный стратегический партнер Казахстана
Токаев стал первым президентом, выступившим перед Консультативным Советом Катара
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Миллион за выносливость
Скончалась экс-председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
Судьбу свою кляня…
Вторая победа в сезоне
История в комиксах
Алексей Навальный скончался в колонии
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Детский сад горел в Семее
Участника экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» осудили в Алматы
Шестой Региональный диалог по вопросам Афганистана провели в Бишкеке
Казахстан впервые в истории вошел в список средних держав
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Курсы профобучения стало возможным проходить в мобильном приложении

Читайте также

Подрядчика оштрафовали за срыв капремонта школы в Акмолинск…
Новые методы борьбы с мошенничеством при сдаче ПДД внедрили…
Выделенные из бюджета более 50 млн тенге для инвалидов раст…
ЮНИСЕФ: Суицид среди молодежи сдерживает рост показателя пр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]