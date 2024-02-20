Пьяный иностранец управлял машиной в Павлодаре

Гражданина Израиля арестовали на 15 суток, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на инфомационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Полицейские пресекли факт управления авто в пьяном состоянии гражданином Израиля. Он имеет вид на жительство в Казахстане. Водитель прибыл в Павлодар для участия в спортивном шоу Rally-2024.