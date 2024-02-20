Пьяный иностранец управлял машиной в Павлодаре
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Гражданина Израиля арестовали на 15 суток, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на инфомационный медиапортал МВД
Полицейские пресекли факт управления авто в пьяном состоянии гражданином Израиля. Он имеет вид на жительство в Казахстане. Водитель прибыл в Павлодар для участия в спортивном шоу Rally-2024.
— За управление в состоянии опьянения водитель наказан. Судом лишен водительских прав на 7 лет и подвергнут аресту на 15 суток, — детализировали в правоохранительных органах.