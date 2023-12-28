Пьяный курьер «подрался» с дверью кофейни в Астане

Мужчина несколько раз пнул стеклянную дверь кофейни из-за отказа приема доставленного заказа, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, хулиганом оказался 23-летний житель столицы, который находился в состоянии алькогольного опьянения. Его действия попали в обзор камер видеонаблюдения.

«Мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 147-1 КоАП РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Собранный материал направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям для принятия решения», — проинформировали в правоохранительных органах.

В отношении нарушителя составлен протокол по ст. 440 КоАП РК «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения», добавили в департаменте полиции.