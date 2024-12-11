Пять дней праздника

Организаторы фестиваля каждому из пяти дней придали определенный смысл.

Главное слово понедельника – «Тағылым». Научно-практичес­кая конференция «Ұлттық рух тұғыры» собрала ученых и общественных деятелей в Университете им. К. Жубанова, за «круг­лым столом» они рассуж­дали о том, как вызвать у молодежи живой интерес к истории и культуре родного края.

Во вторник состоялась выс­тавка работ этнодизайнеров и ремесленников. Она показала, как растет среди актюбинцев увлеченность народным творчеством. Рядом с такими известными мастерами, как ювелир Болат Атраубаев, дизайнеры Лэйла Таженова и Гаухар Мурзалинова, свои изделия показывали вчерашние экономисты, инженеры, учителя. У каждого из них свой путь, свои творческие искания. Сос­тоялись и мастер-классы. Так, Айжан Абдубаитова из Алматы провела лекцию «Зерлеу және қолданбалы өнер».

Руководитель «Маңғыстау мұнарасы» Айжан Сембигалие­ва и Булбул Капкызы говорили об особенностях национальной одежды. Примечательно, что казахские наряды в эти дни стали обычным явлением во всех залах, где проходил фестиваль. Большой интерес вызвало «Дәуір дефилесі», где 15 дизайнеров из Актобе, Алматы, Актау и Шымкента показали свои коллекции. Фэшн-дизайнер Айжан Рахымбайкызы представила коллекцию верхней одежды бренда Jadagay. Ее камзолы уже оценили на модных показах в Дубае, Вашингтоне, Нью-Йорке. Основой для них служит простеганная легкая и теплая верблюжья шерсть.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая выразил уверенность, что Казахстан займет достойное место в стремительно меняющемся XXI веке. Наша цель – показать подрастающему поколению, как важно сохранять традиции и обычаи, заложенные предками, и непрерывно популяризировать их лучшие образцы, – обращаясь к участникам фестиваля, подчеркнул аким области Асхат Шахаров.

Турнир по традиционным охотничьим и национальным видам спорта «Салбурын» прошел в среду на окраине областного центра. В жилом массиве «Жанаконыс-2» и селе Курашасай состязались охотничьи борзые тазы, беркутчи и лучники. В скором времени в области будет создано сообщество любителей породы тазы, официально признанной национальным достоянием.

Много приятных открытий сделали для себя и те, кто в четверг посетил выставку нацио­нальных блюд «Береке». Здесь столы ломились от замысловатых мясных и молочных блюд, от баурсаков разного вида и, конечно же, тары. У каждого старинного блюда своя история.

Так, «бүрме қарын» – это мясо, запечатанное в желудок, который обмазывали плотным слоем глины. Затем его складывали в яму, над которой разводили не сильный огонь – так блюдо томилось в течение нескольких часов в собственном соку. Есть и множество других блюд, тая­щих в себе забытые рецепты кочевников. Каждое из них – со смыслом, имеющим своего адресата. В одном случае мать готовит его для дочери, которая вышла замуж. В другом – встречает зятя, в третьем – сватов. Есть и специальные вкусняшки для детишек. Все это постепенно возвращается на наши дастарханы трудами профессиональных поваров и аульных хозяек.

Как было отмечено, фестиваль сразу был задуман как региональный и потому проходил не только в Актобе, но и в районах области.

Завершилась этноэстафета благотворительными мероприя­тиями. В пятницу актюбинские предприниматели раздали угощения почти тысяче семей. В первую очередь тем, где воспитываются особенные дети. Благодарны были неожиданным сыбаға и малообеспеченные жители региона.

Организаторы фестиваля намерены сделать его ежегодным.