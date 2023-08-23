Пять лет колонии получил инспектор полиции в Кызылорде

Фото: Kazpravda.kz

В Кызылорде приговор в 5 лет колонии за бездействие по службе, повлекшее последствия, получил в суде инспектор полиции Ерсултан Куанышбай, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Речь идет о громком деле об убийстве Ажар Шадиевой, суд над полицейским – его продолжение.

Напомним, год назад в августе весь Казахстан всколыхнуло убийство, произошедшее на глазах десятков людей, и которое никто не пресек, люди не вступились за жертву – слабую женщину, в том числе – полицейские. Жительница Кызылорды Ажар Шадиева в свои 27 лет погибла от рук собственного мужа в свой же день рождения.

Поздно вечером в состоянии алкогольного опьянения житель Кызылорды Руслан Отарбаев избивал свою жену сначала в караоке-клубе «Тарантул», где праздновался день рождения Ажар, а потом на улице и, как выяснилось в ходе суда над Ерсултаном Куанышбаем, даже в полицейском участке. От полученных тяжких телесных повреждений 27-летняя мать троих детей умерла в те же сутки, причем, никто ей даже не вызвал неотложку.

Руслан Отарбаев был осужден на 12 лет колонии за убийство жены. Но это еще не финал истории. Родственники Ажар обвинили в бездействии более десятка сотрудников полиции, которые могли помочь Ажар, когда муж её убивал, но не сделали этого.

На скамью подсудимых попал и на данный момент осужден только 25-летний инспектор полиции Ерсултан Куанышбай, проработавший на момент трагедии в правоохранительных органах всего 10 месяцев. Он, как оказалось, был товарищем Руслана Отарбаева.

«Когда только начался конфликт Отарбаева и Ажар в караоке-баре «Тарантул», друг Отарбаева Шерзод вывел ее на улицу, а там с кем-то зацепился и начался скандал, - описывает подробности того дня Дина Смаилова, правозащитница, к которой обратились родственники убитой для помощи. - В это время пришли полицейские и забрали Шерзода в опорный пункт, который находился рядом с караоке-баром. Ажар пошла за ним, туда пришел и Отарбаев. Там, он в присутствии полицейских стал избивать Ажар, она умоляла о помощи, но полиция не отреагировала».

Полицейский Куанышбай Ерсултан, друг Отарбаева, сказал, чтобы никто не вмешивался, «это бытовуха», «он мой друг», после этого Куанышбай и Отарбаев вместе дотащили Ажар до караоке «Тарантул», а там уже другой полицейский помог женщину затащить в машину. Они вместе с Отарбаевым, держа Ажар за руки и за ноги, положили ее тело в машину. Затем Куанышбай обеспечил ему «зеленый коридор», чтобы тот, нарушая ПДД, двигаясь по улице с односторонним движением, направляясь по встречной полосе, быстро скрылся с места преступления.

Кроме этого, Руслан Отарбаев и его брат Нурбол Отарбаев в алкогольном опьянении сели за руль своих авто и полицейский Куанышбай Ерсултан их не остановил и не привлек за это к ответственности, наоборот, способствовал во всем.

Всё это в подробностях многочисленными свидетелями было озвучено в суде, и судья в приговоре Ерсултану Куанышбаю, вынесенному по части 4 статьи 370 УК РК (бездействие по службе, повлекшее последствия), лишил его звания лейтенанта, наложил на него пожизненный запрет служить в правоохранительных органах, и обязал выплатить 5 миллионов тенге за моральный ущерб семье погибшей.