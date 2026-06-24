Пять машин из свадебного кортежа отправили на спецстоянку в области Абай

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Инцидент произошел в Аксуате

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Абай полицейские привлекли к ответственности участников свадебного кортежа, грубо нарушивших ПДД, сообщает Kazpravda.kz

По информации ДП региона, 21 июня около 19:30 на улице Кабанбай в селе Аксуат Аксуатского района водители нескольких автомобилей в составе свадебного кортежа демонстративно игнорировали требования ПДД, выполняли опасные манёвры и создавали угрозу безопасности других участников дорожного движения.

Сотрудники полиции установили всех участников инцидента.

«По результатам разбирательства к административной ответственности привлечены пять водителей автомобилей Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Chevrolet, Toyota и Lada Priora. Всего в отношении нарушителей составлено 19 административных материалов за нарушение правил маневрирования, управление транспортным средством без использования ремня безопасности, создание аварийной обстановки и нарушение правил эксплуатации транспортных средств. Кроме того, автомобили нарушителей водворены на специализированную стоянку»,  детализировали в правоохранительных органах. 

В Департаменте полиции области Абай также подчеркнули, что праздничные мероприятия не освобождают участников дорожного движения от соблюдения закона.

 

#свадьба #кортеж #спецстоянка

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