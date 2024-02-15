Пятнадцать дней до...

Мажилис обезопасил казахстанцев, приняв на пленарном заседании закон о запрете въезда в страну террористов и экстремистов. А еще депутаты намерены рассмотреть проект закона, согласно которому бездомных животных будут умерщвлять, если ­какой-нибудь­ милосердный человек не объявит свои права на это животное в течение 15 дней.

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Итак, проект Закона «Об ответственном обращении с животными», как отметил депутат Едиль Жанбыршин, разработан и инициирован депутатами парламента в целях регулирования численности бродячих и безнадзорных животных. Основные нормы законопроекта направлены на цент­рализацию единой электронной базы учета животных. Кроме того, в законопроекте есть нормы об эвтаназии бездомных животных.

– Применение эвтаназии для регулирования численности животных, которые больны, проявляют неоправданную агрессию, не обустроены и не востребованы зоозащитными организациями и иными лицами в течение 15 дней, возможно, если это бродячие животные, и в течение 60 дней – если это безнадзорные животные, – сказал Едиль Жанбыршин.

Во втором чтении мажилисмены приняли закон по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения и уголовно-исправительной системы. Секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Магеррам Магеррамов сообщил, что поправки по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения и уголовно-исправительной системы предусматривают четыре основных положения.

– Определяется порядок осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства в области миграции. Ограничиваются въезд в нашу страну и приобретение гражданства Казахстана иностранцам, осуж­денным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Запрещается въезд в страну иностранцам, причастным к экстремистской или террористической деятельности, регулируется вопрос использования в чрезвычайных ситуациях документов с истекшим сроком действия, – пояснил руководитель рабочей группы.

Напомним, в первом чтении законопроект был одобрен Мажилисом в апреле 2022 года. В ходе работы над ним депутаты внесли еще ряд поправок, направленных на совершенствование процедуры присвоения статуса «кандас», приема в гражданство Казахстана, восстановления в нем, а также предоставление возможности трудовым мигрантам получать трудовое разрешение на любой срок – от одного до двенадцати месяцев и продлевать его без необходимости выезда из страны.

В рамках поправок также закреп­лено право переселенцев из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы на получение земельных участков сельхозназначения вне конкурса и другие льготы.

– Внесена также норма о введении уголовной ответственности за умышленное уничтожение систем видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исправительной системы. В связи с этим заголовок законопроекта изменен: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Рес­публики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы», – проинформировал Магеррам Магеррамов.

Мажилис также ратифицировал Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах – членах Евразийского экономического союза, подписанное 8 июня 2023 года в Сочи. Документ депутатам представил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Он пояснил, что положения соглашения предусматривают автоматическое признание ученых степеней доктора, кандидата наук и доктора PhD граждан стран ЕАЭС при продолжении ими трудовой деятельности на территории государств-членов.

На пленарном заседании также рассмотрели досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Мади Такиева. На прошлой неделе он был назначен на должность министра финансов в обновленном правительстве. Председателем Комитета по финансам и бюджету вместо него избрали Татьяну Савельеву.

Новым мажилисменом от партийной фракции Respublica стал Айтуар Кошмамбетов. Сегодня он принял присягу депутата Мажилиса и был избран в состав Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Не обошлось на заседании без депутатских запросов, один из которых прямо касается экономических показателей. Депутат Мукаш Искандиров констатирует, что КТЖ своей деятельностью препятствует развитию экспортного потенциала страны. Он напомнил, что в своем Послании народу Казахстана Глава государства отметил, что в условиях нарастающей глобальной конкуренции и переориентации товарных потоков, особое значение обретает сбытовая политика. Одной из мер стимулирования экспорта во всех странах является государственное регулирование тарифов на услуги грузовых железнодорожных перевозок, в том числе с применением льготных тарифов.

– В нашей же стране мы наблюдаем лишь только динамику повышения тарифов национальным перевозчиком АО «НК «Қазақстан темір жолы». Только в 2023 году железнодорожные тарифы на перевозки грузов повышались трижды. В 2024 году состоялось повышение на магистральную железнодорожную сеть (МЖС) на 5%, дополнительно заявлено повышение тарифа на локомотивную тягу на 35%! Но поданная в МНЭ заявка на рост ценовых пределов для экспортных перевозок – в 3,89 раза в 2024 году, и в 4,42 раза в 2025 году, вызывает глубокую обеспокоенность отечественных экспортеров и создает им высокие риски снижения конкурентоспособности, потери рынков сбыта и остановки их производств, что прямо противоречит задачам, которые озвучил Президент в своем Послании! – возмутился депутат.

М. Искандиров подчеркнул, что подача заявки на повышающие коэффициенты стала возможной благодаря введению в действие Приказа министра национальной экономики от 27 ноября 2023 года, позволяющий КТЖ применять повышающий коэффициент с целью «получения доходов для возврата основного долга по привлеченным кредитным ресурсам для реализации мероприятий, направленных на расширение, модернизацию, реконструкцию, обновление действующих активов, создание новых активов, непосредственно используемых в технологическом цикле предоставления регулируемых услуг, обеспечение энергосбережения и повышения энергоэффективности и повышения качества предоставляемых услуг, не учтенных в составе тарифа».

По словам депутата, логика столь кратного повышения тарифов выглядит довольно странно ввиду последних заявлений руководства КТЖ о четырехкратном росте прибыли компании за предыдущий год к уровню 2022 года. Он отметил, что приказ и другие его нормы, регулирующие применение предельных индексов, приняты МНЭ при полном отсутствии расчетов влияния последствий для грузоотправителей и экономики. Мукаш Искандиров потребовал приостановить действие Приказа министра национальной экономики до проведения полного анализа воздействия этих норм и целесообразности их применения.