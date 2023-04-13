Пятую золотую медаль принес Казахстану Болат Сакаев на чемпионате Азии по борьбе

Борец вольного стиля из Казахстана Болат Сакаев завоевал золотую медаль чемпионата Азии, проходящего в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: olympic.kz

В финале весовой категории до 79 килограммов казахстанский борец в финальной схватке встретился с узбекистанским спортсменом Бекзодом Абдурахмоновым и одержал победу разгромную победу со счетом 6:1.

Абдурахмонов является бронзовым призером Олимпиады-2020 и два раза выиграл «бронзу» на чемпионатах мира 2014-го и 2018-го годов.

Отметим, что ранее другой казахстанский «вольник» Санжар Досжанов выиграл золотую медаль в весе до 70 килограммов над узбекистанцем Зафарбеком Отохоновым.