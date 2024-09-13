Пятые Всемирные игры кочевников торжественно завершились в Астане

ВИК - 2024
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По данным Центра национальных и конных видов спорта, Казахстан занял первое общекомандное место, завоевав 114 медалей (44 золотых, 33 серебряных и 37 бронзовых)

Фото: пресс-служба МТС РК

В столице завершились 5-е Всемирные игры кочевников, которые проходили с 8 по 13 сентября. В грандиозном мероприятии приняли участие более 2 500 спортсменов из почти 90 стран, соревнуясь за 97 комплектов медалей в 21 виде спорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК

Церемония закрытия прошла в этноауле «Мир кочевников» у ипподрома «Казанат». На закрытии присутствовали министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов и президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган. Министр отметил значимость игр, подчеркнув, что они стали уникальным событием, прославившим казахский национальный спорт и культурное наследие страны.

«Всемирные игры кочевников, проведённые по инициативе президента РК Касым-Жомарт Токаева на казахской земле, стали уникальным проектом с глубоким символическим и культурным значением. Для нас это великая честь и гордость — видеть, как наш флаг развевается на земле, которая является золотой колыбелью тюркского мира. Спортсмены из более чем 30 стран завоевали медали на Играх, среди них представители Канады и Мексики, преодолевшие океан, чтобы принять участие. Участие почти 90 стран и более 30 призёров свидетельствует о растущем интересе к Играм кочевников на мировой арене. Следующие, 6-е Всемирные игры кочевников, пройдут в Кыргызской Республике. Желаю Кыргызстану провести это грандиозное событие на высоком уровне и продолжить укреплять престиж Игр кочевников», — сказал министр.

В завершение церемонии, символ Игр – торс, был передан министру культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызской Республики Алтынбеку Максутову, где пройдут следующие, 6-е Всемирные игры кочевников.

Игры прошли в семи спортивных комплексах столицы: стадион «Астана Арена», ипподром «Казанат», Ледовый дворец «Алау», Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan, комплекс «Думан» и Национальный музей.

 

#итоги #завершение #ВИК

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