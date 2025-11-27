Этот компактный и крайне функциональный комплект уже называют «рабочим офисом на колесах» для следователя, поскольку он сочетает в себе сразу несколько жизненно важных возможностей и позволяет организовать рабочее место в любых условиях.

Оперуполномоченный по особо важным делам ДЭР по области Жетысу, докторант Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК Ербол Курман­баев создал устройство, которое совмещает в одном чемодане рабочий стол, GPS-навигатор и планшет на платформе «Е-уголовное дело».

– Идея создания мобильного чемодана-стола возникла из практической необходимос­ти, – рассказывает Ербол Курманбаев. – Часто следственные действия проходят в условиях, где нет стационарного рабочего места, – в лесу, в горах, на трассах или в заброшенных зданиях. Я хотел создать инструмент, который обеспечит следователю не только комфорт, но и безопасность, позволит быстро фиксировать доказательства и вести электронные протоколы без задержек.

Легкий чемодан комфортно транспортировать, при этом он вместительный, а его внут­ренние регулируемые секции позволяют разместить все необходимое: ручки, карандаши, линейки, бланки и иные материалы, нужные для фиксации и оформления доказательств. Встроенный GPS обеспечивает возможность отслеживания местоположения чемодана, что повышает безопасность как содержимого, так и самого следователя в полевых условиях.

Планшет на платформе «Е-уголовное дело» позволяет вести электронные протоколы на месте происшествия, мгновенно фиксировать данные и ускорять процесс расследования, что особенно важно при работе в удаленных и труднодос­тупных локациях. По информации пресс-службы АФМ РК, именно сочетание мобильности, технологичности и функциональности делает новый чемодан незаменимым инструментом для оперативной работы следователя в любых условиях.

Разработка особенно полезна там, где классический офис или стационарное рабочее место невозможны. Регулируемые ножки и углы наклона позволяют быстро трансформировать чемодан в рабочий стол и обеспечивать его удобное положение. Материалы, из которых изготовлен комплект, дают проч­ность и легкость конструкции, а эргономичная сборка гарантирует, что следователь может работать не только эффективно, но и с минимальной нагрузкой для здоровья.

Ранее подобные переносные кейсы использовались преимущественно для фотосъемки, видеофиксации следов и упаковки вещественных доказательств, однако отсутствие встроенного GPS и электронного планшета оставляло многие аспекты работы следователя на местах без должного контроля. Новый чемодан-стол решает эти проблемы комплексно: ускоряет процессуальные действия, повышает точность и безопасность работы, позволяя следователям концентрироваться на главном – сборе и фиксации доказательств и оперативном ведении дел. В АФМ отмечают, что именно технологические решения, интегрированные в такой компактный формат, делают инновацию уникальной на рынке следственного оборудования.