Рабочий погиб на стройке в Нур-Султане

Рабочий погиб на строительном объекте в городе Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«15 мая около 03:34 часов на территории строительного объекте МЖК «Туран 1» (застройщик ТОО «EMPAIRE») по проспекту Туран, 50 в Нур-Султане в ходе строительно-монтажных работ при эксплуатации грузоподъемного механизма (башенный кран, поставщик крана ИП «Krans Service Group») произошла авария.

По предварительным данным, разрыв троса башенного крана привел к падению металлического крюка (гак). В результате один рабочий погиб на месте», – сообщили в МЧС.

Для расследования несчастного случая управление контроля и качества городской среды Нур-Султана создаёт специальную комиссию. Сотрудник департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям по городу Нур-Султан возглавит работу данной комиссии для установления причин и обстоятельств аварии.

Результаты расследования будут сообщены дополнительно.