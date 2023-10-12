Рабочего убило током в Акмолинской области

Мужчина получил поражение электрическим током в 6 тысяч вольт

Фото: Kazpravda.kz

В Акмолинской области рабочий погиб от удара током, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

10 октября руководитель одного из предприятий Аршалынского района сообщил о гибели электрика-наладчика.

Как выяснила следственно-оперативная группа, погибшим работником оказался местный житель 1967 года рождения. Он по неосторожности попал под высокое напряжение. Не отключив экскаватор от электропитания, мужчина получил поражение электрическим током в 6 тысяч вольт.

Отдел полиции начал досудебное расследование по части 3 уголовной статьи "Нарушения правил техники безопасности". Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.