Рабочий погиб при пожаре в доме в Карагандинской области

Происшествия

На месте пожара обнаружен обгоревший труп 50-летнего наемного рабочего.

Фото: bezformata.com

В Карагандинской области бытовой пожар унес жизнь человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

По информации МЧС, в 4 часа утра в частном жилом доме села Айрык Каркаралинского района, где расстояние до ближайшего пожарного пункта составляет 105 км, произошел пожар на площади 60 кв.м. На месте пожара обнаружен обгоревший труп наемного рабочего 1972 года рождения.

Еще один случай бытового пожара зафиксирован в Алматы.

"В квартире на 4-ом этаже 5-этажного жилого дома произошел пожар с последующим переходом огня на балкон квартиры на пятом этаже с общей площадью пожара 40 кв.м. Силами ДЧС по лестничному маршу было эвакуировано 20 человек, в том числе четверо детей. Меньше чем за час пожар удалось ликвидировать", - проинформировали в МЧС.

В результате, с отравлением угарным газом и в состоянии алкогольного опьянения госпитализирован хозяин квартиры 1970 года рождения с состоянием средней степени тяжести. Причина пожара все еще устанавливается.

В тушении пожара участвовали 32 человека личного состава и 10 единиц техники ДЧС Алматы, отметили в пресс-службе.

Фото МЧС РК

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