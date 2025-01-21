Рабочий умер на шахте «Казахмыса»

Информацию о смерти сотрудника подтвердили в группе компаний «Казахмыс», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Группа компаний «Казахмыс» с прискорбием проинформировала о трагическом случае, произошедшем на шахте «Анненская» Восточно-Жезказганского рудника.

«В результате несчастного случая на производстве погиб дробильщик 5 разряда 1985 года рождения. Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая», – говорится в официальном сообщении.

Там же добавили, что руководство и коллектив компании приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Его семье будет оказана вся необходимая помощь, предусмотренная коллективным договором выплаты, включая расходы на погребение.