Работа должна быть системной

В Агентстве по противодействию коррупции под председательством Асхата Жумагали состоялось оперативное совещание с участием личного состава. Обсуждены вопросы реализации установок и поручений Главы государства, в том числе затронутых в итоговом интервью «Цель – укрепить экономику и суверенитет». Основным вектором работы органа должно стать продолжение повсеместного внедрения идеологии «Закон и Порядок». Особое внимание уделено усилению системной борьбы с коррупцией, где важной составляющей остается деятельность Агентства по выявлению и устранению коррупционных рисков в различных отраслях.