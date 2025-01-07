Работа должна быть системной

Закон и Порядок
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Лилия Мухитова

В Агентстве по противодействию коррупции под председательством Асхата Жумагали состоялось оперативное совещание с участием личного состава. Обсуждены вопросы реализации установок и поручений Главы государства, в том числе затронутых в итоговом интервью «Цель – укрепить экономику и суверенитет». Основным вектором работы органа должно стать продолжение повсеместного внедрения идеологии «Закон и Порядок». Особое внимание уделено усилению системной борьбы с коррупцией, где важной составляющей остается деятельность Агентства по выявлению и устранению коррупционных рисков в различных отраслях.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Обсуждены результаты анализа в сферах образования и науки, строи­тельства дорог, спорта, здравоохранения. Будет продолжена работа по обеспечению принципов законности и справедливости в ходе досудебных расследований. В прошедшем году органом не допущено ни одного факта незаконных задержаний, обысков, выемок, фальсификации материалов дела в рамках уголовного процесса. Важным направлением остается возврат незаконно полученных активов и возмещение ущерба. С 2022 года агентст­вом обеспечен возврат 1,12 трлн тенге.

#коррупция #совещание #Агенство по противодействию коррупции

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