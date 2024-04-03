Работа на долгосрочную перспективу: Карин об итогах Национального курултая

Госсоветник Ерлан Карин в своем Telegram – аккаунте поразмышлял о развитии казахстанского общества в современных реалиях, сообщает Kazpravda.kz

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По его словам, после третьего заседания Национального курултая администрацией президента совместно с правительством выработаны механизмы эффективной реализации инициатив главы государства.

«Сегодня принят отдельный план исполнения поручений президента. Документ достаточно обширный – содержит 40 пунктов, охватывающих широкий спектр мероприятий. Планом предусматривается разработка и принятие порядка 10 законов, в том числе по ужесточению ответственности за производство наркотиков, по борьбе с игровой зависимостью, по защите исторических объектов, в сфере археологии, по ономастической работе и о госнаградах. Также планируется принятие комплексного плана по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании на 2024-2026 годы и других программных документов», — прокомментировал Ерлан Карин.

Также он добавил, что инициативы, выдвинутые президентом на Национальном курултае, задают для уполномоченных государственных органов четкую повестку работы на долгосрочную перспективу.