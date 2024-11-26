Работать в лесу – одно, служить ему – совсем другое

Не будем петь хвалебные оды Его Величеству Лесу, который помогает, спасает, восхищает... На фоне массового потребительского отношения к лесным угодьям воздадим хвалу тем, кто их восполняет, охраняет, ухаживает за ними. Ну, к примеру, лесникам Аскаровым. По числу представителей – дед, отец и сын – династия, может, и невелика, зато добросовестная и профессиональная. За 78 лет, а именно таков общий «лесной стаж» этой семьи, она весьма преуспела в деле преумножения богатств «берендеева царства».

Увы, лесов в нашей республике кот наплакал – 4,6% от всей огромной территории. При этом лесорубов, в том числе легальных, становится все больше, а деревьев – все меньше. А значит, надо бить тревогу и принимать меры. Но только без формализма! Я сам, к примеру, был свидетелем массового субботника по посадке саженцев сосны-однолетки. Тогда экологический праздник прогремел на всю область.

Год спустя, проезжая мимо этой посадки, глазам не поверил: куда все делось? Выжило и прижилось не более 10% саженцев. Молодые сосенки погибли от засухи и потравы безнадзорным скотом. Зато в Астану ушел рапорт: дескать, поручение руководства страны по высадке 2 млрд молодых деревьев успешно претворяется в жизнь. А если без парадных реляций, то есть и другие цифры, на контрасте.

В Айыртауском филиале ГНПП «Кокшетау», которым уже шесть лет руководит Аскаров-младший, ежегодно высаживаются сотни тысяч саженцев сосны, березы. Новый лес уже растет, шумит, радует. Только за 2024 год лесопокрытая площадь филиала приросла на 26,2 га.

Предлагаю познакомиться с Аскаровыми поближе. Основатель династии – дедушка Аскар Супыбеков – родился в 1904 году, на пенсию ушел по состоянию здоровья. Был председателем колхоза, затем работал в сфере торговли, а в 1953-м по зову серд­ца стал служить лесу. Именно служить, поскольку работать в лесу – это одно, а служить лесу – совсем другое, считал он.

На работе – в лесных угодьях – ежедневно приходилось проводить по 12–13 часов, а то и круг­лосуточно, если, к примеру, поступил сигнал о факте браконь­ерства.

Много времени уходило на отвод делянок. Считай, каждое дерево нужно потрогать руками, изучить на «профпригодность» и только потом уже давать заключение о его будущем: пустить ли на дрова, отправить ли на стройку, сберечь ли, оставить расти дальше.

Помогал дедушке Аскару в этом нелегком деле внук Кайрулла. Час­то после уроков брал в руки молоток и начинал обстукивать им каждый ствол, определяя таким образом живучесть сосны или березы. Так что первую практику будущий отец директора филиа­ла Ардака Аскарова проходил под присмотром родного деда.

Браконьеры обходили участок Супыбекова стороной, зная его крутой нрав и принципиальность, вспоминает внук, который сегодня и сам засобирался на пенсию, успев сделать успешную карье­ру сначала в мехлесхозе, затем – в филиале ГНПП «Кокшетау».

Ключевая фигура в лесу – лес­ничий, и Ардак Аскаров им стал, до того был лесником, мастером леса. По его словам, в дедовскую бытность порядок в угодьях был идеальный: каждое дерево считалось государственным имуществом, ветку никто не смел сломать, не то что елку срубить. На самовольных порубщиков сразу же составлялся протокол, выписывался штраф, после чего следовало строгое наказание.

Основатель династии, увы, давно ушел из жизни. И нет уже в штатном расписании такой долж­ности – лесничий, есть – государственный инспектор. Но это сути не меняет: от имени государства действуешь. Ты в лесу хозяин, ты за него в ответе, а как зовешься – неважно.

В этой связи вспоминается, как вместе с Ардаком Аскаровым мы ездили в гости к легендарному леснику участка № 17 (охраняемая площадь – 1 100 га) Василию Исае­ву, которому тогда исполнилось 92 года. Директор айыртауского филиала пригласил меня поехать с ним поздравить лесника-долгожителя.

Встретил нас сухонький, по-мальчишески подвижный хозяин дома. Усадив за стол, угостил. Затем принялся рассказывать о своих приключениях в лесу, где безвылазно прослужил лесничим более полувека, успев побывать в сталинских лагерях.

«Черных» лесорубов после войны хватало. Так вот, боролся с ними дядя Вася любопытным способом. Выезжал на контрольный объезд на лошади, в телегу под сено прятал двухпудовую гирю. Заслышав стук топора, смело спешил на место преступления. Браконьеры на него не реагировали: худенький, маленький человек для них угрозы не представлял. Тогда лесничий использовал свой козырь. Доставал из-под сена гирю и говорил: «Если одним пальцем руки я ее подниму до пупа, вы уезжаете из леса, если не подниму, рубите лес дальше!..»

Перебиваю дядю Васю и спрашиваю: «Срывы были?» – «Ни одного, – отвечает. – А некоторое время спустя браконьеры в мой обход дорогу забыли».

Это не байка, это правда. Василий Исаев ушел на пенсию в 86 лет...

ГНПП «Кокшетау» постановлением Правительства был создан в 1996 году. Мне довелось дружить с этим природоохранным учреждением, что называется, «с первого колышка». Побывал в гостях почти у каждого из лес­ников. И часто становился свидетелем того, как по стопам дедов, отцов шли в лесное хозяйство их дети. Все они как один – местные жители, и лес для них – второй дом. С малолетства пропадали в нем, набираясь практики, опыта от старших. То есть в основе будущей работы было все-таки призвание. И только потом – дип­лом, который многие получали, уже работая в лесном хозяйстве.

Сегодня ситуация перевернулась с ног на голову. И как считает Кайрулла Аскаров из династии Аскаровых, не в пользу царства Берендея…

Почему? Тут, думаю, настало время поближе познакомиться с Кайруллой Аскаровичем. В лес­ной отрасли он 40 лет. Его лес­ничество, а это почти 17 тыс. га, считается образцовым, куда можно привозить иностранных гос­тей любоваться и восхищаться девственным уголком природы. В штате 14 госинспекторов, два помощника, три мастера леса.

Кайрулла Аскаров старается сам подбирать кадры, ему же с ними работать. По его стопам пошел сын Ардак, нынешний директор филиала. За плечами – хорошая школа первичного звена: мастер леса, лесничий, главный лесничий, директор.

Сыном Кайрулла Аскарович гордится, помогает ему советами. Иногда спорят, приходя, в конце концов, к общему знаменателю. Например, одно из их совместных мнений таково: лесник обязательно должен быть местным жителем с сильным характером, принципиальным, способным ориентироваться в лесу, как у себя дома.

Диплом? А вот без диплома теперь дорога в лес закрыта. Тот, кто выдумал эти правила, считают отец и сын Аскаровы, проявил недальновидность. В результате в отрасли за последнее время появилось немало людей случайных, равнодушных к профессии. Для них лес – занятие временное, и они в нем – туристы. Зато с дип­ломом в кармане...

Другая проблема, волнующая лесничего-отца и сына-директора, заключается в том, что ведомственное законодательство по заключению лесопатологов разрешает вырубку только больного леса. Между тем скорейшему обновлению древесных культур мешает переспелый лес, точнее – дряхлый, но его трогать нельзя, оттого подгон (от плохого семени не жди хорошего племени) часто растет, а потом и вырастает уже нездоровым. В итоге теряется качество лесных угодий.

Профессионалы настойчиво пытаются довести свою позицию до высоких кабинетов, но их никто не слышит. Устаревшие нормы и правила требуют пересмотра, считают Аскаровы, от этого страдает экологическая безопасность лесов.

Стоит пообщаться с такими людьми час-другой, и совсем по-иному смотришь на тот же лес. В айыртауском филиале, успел заметить, он редко хоженый, изобилующий девственными местами. В центре поселка лес­ников расположился старейший на севере Казахстана дендропарк 1904 года рождения. Более 100 видов деревьев и кустарников произрастает здесь. Они как бы дают старт всей лесопокрытой территории филиала.

– Айыртауский из пяти филиалов лучший, хотя директор самый молодой, – отмечает генеральный директор ГНПП «Кокшетау» Ербол Сагдиев.

– Гены работают? – спрашиваю.

– Скорее всего. Дед постоянно ходил в передовиках, у отца вся грудь в медалях, сын Ардак уверенно идет по их стопам...

Кстати, на последнем, судя по всему, династия Аскаровых не заканчивается.

Когда я гостил в доме Кайруллы Аскаровича, ко мне подошел мальчишка лет 12 и, протягивая руку для знакомства, произнес: «Алихан Аскаров – младший, тоже буду лесником...»

С директором филиала затронули тему особо охраняемой территории. Любой лес может чувствовать себя в полной безопасности, если обладает таким статусом. В остальных лесах, особенно коммунальных, до порядка далеко, без единого хозяина перемен к лучшему ждать бесполезно. Закон «Срубил дерево – посади два» не работает. В основном ущерб покрывается деньгами, а деньги, как известно, растут лишь в кошельке или банке.

Срочно записываю мысль Ардака Аскарова: «Необходимо создать предпосылки для воспроизводства леса, вместо этого создаем предпосылки для его неоправданного сокращения. Лозунги типа «Лес – наше богатство» давно устарели и приелись. Нужна «смена пиар-караула» с обязательным возвращением в лес единого хозяина».

Опять хозяин, опять крепкий и единственный. В нацпарке он есть, это государство, поэтому лес здесь живет и процветает, прежде всего благодаря особо охраняемой территории. В ней есть зоны покоя, заказники, лесные госдачи, действует более жесткое законодательство в отношении животного мира, ограничена хозяйственная деятельность.

Несколько лет назад законом запретили охоту в национальных природных парках. Мера оказалась палкой о двух концах. Зверь быстро почувствовал, где он может быть в полной безопасности, и ринулся на особо охраняемые территории. Так, в айыртауском филиале многократно увеличилось поголовье диких кабанов, косуль, лосей, барсуков, лисиц, зайцев. Поселилась даже осторожная рысь, заходят волки, обоз­начилась енотовидная собака…

С одной стороны, вроде все хорошо. С другой – наблюдается массовое перенаселение, что подрывает кормовую базу, ведет к болезням обитателей леса. Поэ­тому все чаще раздаются голоса: мол, пора в нацпарках охоту разрешить. На строго лицензированной основе, разумеется, под стопроцентным контролем егерской службы. Природа от этого только выиграет.

Прежде айыртауский филиал назвался Айыртауским мехлесхозом, к нацпарку «Кокшетау» его присоединили в 1996 году. Что изменилось?

– Главное, лес не убывает, растет, – подводит черту директор филиала Ардак Аскаров.

От себя добавлю: растет благодаря усердию всего коллектива, возглавляемого профессионалами из «лесной династии» Аскаровых. Генеральный директор ГНПП «Кокшетау» Ербол Сагдиев шутит: «Лес знает Аскаровых в лицо...» А почему бы и нет, они живут в лесу, живут ради леса, как их не знать.