Сотрудникам ЦОНов повысили зарплату на 50%

С 1 июля заработная плата работников региональных филиалов Государственной корпорации «Правительство для граждан» повысилась на 50%, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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При этом в 2022 году зарплата сотрудников госкорпорации повышалась дважды. Таким образом, фактический совокупный прирост к заработной плате составил более 100%.

"Мы понимаем, что труд наших работников во имя наших граждан и страны неоценим и должен по достоинству вознаграждаться. Поэтому на данный момент мы реализовываем проект по децентрализации корпоративных функций, что позволит филиалам самостоятельно выплачивать бонусы работникам", – добавил председатель госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Размер и основание премиальных выплат будут определяться руководством филиалов.

На сегодняшний день в госкорпорации работают около 22 тысяч сотрудников. Это 20 филиалов, 327 фронт-офисов и 671 бэк-офис, 33 мобильных ЦОНа.

Напомним, с 1 июля текущего года также выросла зарплата работников природоохранных служб Казахстана.