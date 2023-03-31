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В Службе центральных коммуникаций сообщили о планах МКС по увеличению заработной платы работникам нескольких сфер культуры, передает Kazpravda.kz.

Повышение коснется зарплат концертмейстеров творческих вузов, сотрудников госорганизаций культуры, играющих на духовых инструментах, и артистов танцевальных ансамблей.

Как сообщается, в прошлом году заработная плата работников культуры и архивного дела увеличилась на 23%.

«С начала этого года зарплата работников отрасли выросла еще на 22%. В ближайшие 2 года зарплата работников культуры и архивного дела вырастет на 55%», - говорится в информации.

Кроме того, почти вдвое выросла зарплата работников организаций культуры со статусом «Национальный». На сегодня в стране есть 5 таких организаций. В будущем Минкультуры планирует увеличить их количество, дополнили в СЦК.