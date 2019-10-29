Работники на сезон

Как сообщают в областном департаменте полиции, с начала текущего года в регионе легализованы 56 тыс. иностранцев, в результате чего в бюджет области поступило 688 млн 118 тыс. тенге.

Почти 95% от общего числа мигрантов – выходцы из Узбекистана, большая часть из которых приезжают в регион на заработки. В сентябре текущего года в Актау открыто Генеральное консульство Респуб­лики Узбекистан, что в первую очередь было связано с возросшим уровнем посещения региона гражданами этой страны.

– Стоит отметить, что на коллегии Министерства внутренних дел одобрено предложение департамента полиции Мангис­тауской области приравнять трудовых иммигрантов к сезонным работникам согласно действующей сис­теме привлечения иностранной рабочей силы при уплате налогового сбора в 8 МРП в месяц. При этом для таких работников будет определен перечень профессий, в числе которых строители, повара, официанты, по которым они могут быть привлечены к трудовой деятельности, – сообщил начальник департамента полиции Мангистауской облас­ти полковник полиции Канат Таймерденов.

Напомним, что для удобства работы с этой категорией лиц в декабре прошлого года в Актау был открыт Центр миграционных услуг. В областном депар­таменте, а также в каждом городском и районном центре свою работу начали фронт-офисы.