Работы юных дарований представили в Национальном музее

В экспозиции представлены картины, созданные учащимися художественной школы «Indigo – клуб UNESCO», художественно-образовательного центра «Арнау» и детской художественной студии Vivat. Ребята сами выбирали тему произведения, жанр и технику исполнения. Каждая работа – это отражение уникального взгляда ребенка на окружающий мир. В экспозиции более 300 работ юных художников.

На вернисаже участники показали перфоманс «Ожившие картины». Были представлены сюжеты известных картин казахских и мировых классиков. Дети, родители и педагоги школ встречали каждое «живое полотно» с восторгом.

– Мы рады, что творчество наших детей можно увидеть в прекрасном зале Национального музея. Молодежь, стремящаяся познать искусство, – наша гордость и будущее нашей страны, – поделилась впечатлениями Алия

Сеитжанова, мама одного из участников выставки.

По ее словам, нынешняя выставка – своего рода образовательный проект, ориентирующий ребят на активное и творческое освоение не только новых способов художественной деятельности, но и прежде всего опыта старших поколений.

Проект «Дети и искусство» стартовал в Национальном музее в 2016 году. За это время прошло 12 выставок 10 детских художественных школ Астаны. Нынешняя выставка вновь стала настоящим праздником для юных художников – ожидаемым и при этом неожиданным, радостным, объединяющим всех участников общим делом и настроением.