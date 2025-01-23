«Радуга» запускает проект будущего Экономика 23 января 2025 г. 3:33 4 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО ТОО «Радуга» анонсировало запуск масштабного проекта «ТехноЭкопарк», который, по словам руководства компании, кардинально улучшит экологическую ситуацию в Северо-Казахстанской области. фото акимата СКО Проект включает в себя строительство мусороперерабатывающего завода, фабрик по производству бумаги, картона и металлопластиковых изделий, а также полигона твердых бытовых отходов. На заседании акимата Северо-Казахстанской области заместитель директора ТОО «Радуга» Даурен Катранов рассказал о некоторых деталях. – Завод и полигон будут расположены в одном месте, что позволит максимально эффективно перерабатывать отходы и выпускать готовую продукцию из вторичного сырья, – отметил он. – Площадка для «ТехноЭкопарка» выбрана в направлении Мамлютского шоссе, недалеко от дороги на село Якорь. В данный момент идут изыскательские работы, завершение разработки проектно-сметной документации планируется через шесть месяцев. Согласно проекту мусороперерабатывающий завод займется сортировкой и переработкой отходов, включая производство гранул из вторичного сырья. Фабрика бумажных изделий расширит действующее производство и увеличит мощности в четыре раза. Здесь будут производить туалетную бумагу, полотенца и салфетки. Фабрика картонных изделий начнет выпускать гофрокартон и упаковочную тару. Завод металлопластиковых изделий займется производством европоддонов, мебели, автокомпонентов и запчастей для сельхозтехники. Два из этих производств разместятся на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) Qyzyljar, где уже активно осуществляются проекты в сфере машиностроения. – Мы знаем, что на территории СЭЗ изготавливаются комбайны и тракторы. Наш завод сможет локализовать производство компонентов для такой техники, а также избавиться от импортозависимости по пресс-формам из Китая и Турции, организовав собственное производство, – заявил Даурен Катранов. ТОО «Радуга», основанное более 30 лет назад, начало свой путь как небольшой бизнес, специализирующийся на производстве товаров народного потребления. Сегодня это многофункциональный индустриальный комплекс, изготавливающий более 600 наименований продукции. Ключевыми направлениями деятельности компании являются производство упаковочных материалов из полимеров и бумаги, переработка отходов, включая пластик и макулатуру, разработка уникальных инженерных решений в области изготовления форм для производства. – Наша миссия – создавать продукцию, которая одновременно полезна для общества и безопасна для окружающей среды. Гордимся, что стали пионерами в сфере переработки отходов в Казахстане, – подчеркнул Даурен Катранов. Общая стоимость нового проекта составляет 37 млрд тенге. Финансирование осуществляется при поддержке АО «ФРП» и АО «СПК «Солтүстік». В итоге будет создано 500 новых рабочих мест, штат компании возрастет до 2 500 человек. Эксперты подчеркивают, что запуск «ТехноЭкопарка» принесет не только экономические, но и экологические выгоды: объем отходов сократится, улучшится качество воздуха и почвы, а также увеличатся налоговые поступления в бюджет. – «ТехноЭкопарк» не просто инвестиционный проект. Это шаг к формированию экосистемы устойчивого развития. Мы верим, что взаимодействие бизнеса, государства и общества станет основой благополучного будущего для региона и всей страны, – заявил Даурен Катранов. #проект #СКО #Радуга #ТехноЭкопарк