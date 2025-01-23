«Радуга» запускает проект будущего

Проект включает в себя строи­тельство мусороперерабатывающего завода, фабрик по произ­водству бумаги, картона и металлопластиковых изделий, а также полигона твердых бытовых отходов. На заседании акимата Северо-Казахстанской области заместитель директора ТОО «Радуга» Даурен Катранов рассказал о некоторых деталях.

– Завод и полигон будут расположены в одном месте, что позволит максимально эффективно перерабатывать отходы и выпускать готовую продукцию из вторичного сырья, – отметил он. – Площадка для «ТехноЭкопарка» выбрана в направлении Мамлютского шоссе, недалеко от дороги на село Якорь. В данный момент идут изыскательские работы, завершение разработки проектно-сметной документации планируется через шесть месяцев.

Согласно проекту мусороперерабатывающий завод займется сортировкой и переработкой отходов, включая производство гранул из вторичного сырья. Фабрика бумажных изделий расширит действующее производство и увеличит мощности в четыре раза. Здесь будут производить туалетную бумагу, полотенца и салфетки. Фабрика картонных изделий начнет выпускать гофрокартон и упаковочную тару. Завод металлопластиковых изделий займется производством европоддонов, мебели, автокомпонентов и запчастей для сельхозтехники.

Два из этих производств размес­тятся на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) Qyzyljar, где уже активно осуществляются проекты в сфере машиностроения.

– Мы знаем, что на территории СЭЗ изготавливаются комбайны и тракторы. Наш завод сможет локализовать производство компонентов для такой техники, а также избавиться от импортозависимости по пресс-формам из Китая и Турции, организовав собственное производство, – заявил Даурен Катранов.

ТОО «Радуга», основанное более 30 лет назад, начало свой путь как небольшой бизнес, специализирующийся на производстве товаров народного потребления. Сегодня это многофункциональный индуст­риальный комплекс, изготавливающий более 600 наи­менований продукции.

Ключевыми направлениями деятельности компании являются производство упаковочных материалов из полимеров и бумаги, переработка отходов, включая пластик и макулатуру, разработка уникальных инженерных решений в области изготовления форм для производства.

– Наша миссия – создавать продукцию, которая одновременно полезна для общества и безопасна для окружающей среды. Гордимся, что стали пионерами в сфере переработки отходов в Казахстане, – подчеркнул Даурен Катранов.

Общая стоимость нового проекта составляет 37 млрд тенге. Финансирование осуществляется при поддержке АО «ФРП» и АО «СПК «Солтүстік». В итоге будет создано 500 новых рабочих мест, штат компании возрастет до 2 500 человек.

Эксперты подчеркивают, что запуск «ТехноЭкопарка» принесет не только экономические, но и экологические выгоды: объем отходов сократится, улучшится качество воздуха и почвы, а также увеличатся налоговые поступления в бюджет.

– «ТехноЭкопарк» не просто инвестиционный проект. Это шаг к формированию экосистемы устойчивого развития. Мы верим, что взаимодействие бизнеса, государства и общества станет основой благополучного будущего для региона и всей страны, – заявил Даурен Катранов.