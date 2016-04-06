Ожидается, что в рамках форума, который состоится в конце апреля, потенциальные партнеры узнают о реформах по улучшению инвестиционного климата страны. Также планируется обсуждение наиболее актуальных вопросов в приоритетных сферах экономики региона, таких как сельское хозяйство, пищевая и текстильная промышленность, фармацевтика. «Сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность, а также фармацевтика для нас – очень важные темы, – говорит Сапарбек Туякбаев, заместитель акима ЮКО. – По этим направлениям Южно-Казахстанская область лидирует, и мы должны познакомить иностранных инвесторов с нашими возможностями. К примеру, в соседнем Китае казахстанские органические, экологически чистые и качественные товары имеют огромный спрос. И ценовые предложения подходят для наших предпринимателей. Так что наша местная продукция сможет поставляться в другие страны. Вот почему мы придаем форуму большое значение».

В Ontustik Invest 2016 ожидается участие более 500 человек, в том числе представителей иностранных компаний, дипломатических миссий, международных организаций, а также местных бизнес-сообществ, государственных органов, национальных компаний и институтов развития. На сегодня уже подтвердили участие около 300 делегатов из 12 стран.