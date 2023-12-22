Расходы на аренду здания и авто включали в тариф кызылординские монополисты

Энергоснабжающие компании Кызылординской области включали в тариф расходы, не связанные с производством и реализацией электроэнергии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК

Фото: пресс-служба АФМ РК

Департамент агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области выявил, что 3 компании, обеспечивающие электроэнергией социальные объекты региона, закладывали в тариф расходы на аренду административного здания, автотранспорта и иное.

Департамент АФМ и департамент по регулированию естественных монополий добились их исключения из расходов энергоснабжающих организаций.

«Тем самым снижен тариф по городу Кызылорде и 5 районам области (Жанакорганский, Шиелийский, Сырдарьинский, Жалагашский и Кармакшинский) для всех бюджетных организаций на 18,8% – с 38,75 до 31,45 тенге за кВт/час. Годовая экономия бюджетных организаций составит более 380 млн тенге», – заключили в агентстве.

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