фото предоставлено пресс-службой ДП Астаны

В дежурную часть поступило сообщение о нанесении ножевых ранений прохожему во дворе жилого дома.

На месте происшествия был обнаружен труп 43-летнего мужчины. По данному факту начато досудебное расследование.

Жансеит Мынбай провел весь комплекс следственных действий, и менее чем за сутки производство было окончено и направлено через прокуратуру в суд. Такое быстрое завершение расследования особо тяжкого преступления – настоящий профессиональный рекорд.

– Главное – не терять время. Когда речь идет о человеческой жизни и справедливости, каждое действие должно быть выверено, а решение принято быстро и точно, – говорит капитан.

Как рассказали в пресс-службе ДП Астаны, родом Жансеит Мынбай из Меркенского района Жамбылской области. В 2016 году окончил Академию МВД им. Баримбека Бейсенова и начал службу в качестве следователя в родном районе.

Сегодня он продолжает работать в столице. На профессиональное становление, по его собственным словам, повлияли наставники – первый руководитель и старший следователь, которые научили его не просто расследовать, а работать с полной отдачей и ответственностью.

– Для меня высшая награда – не грамоты или медали, а моменты, когда благодарят родителей за мою службу. Это значит, я все делаю правильно, – говорит полицейский.