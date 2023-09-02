Распоряжение Главы государства

Распоряжения
57

О назначениях

Распоряжениями Главы государства:

Баймукашев Мурат Калибекович назначен заместителем Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Жайсанбаев Канатбек Бахытович назначен заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан;

Турганалы Руслан Мухтарулы назначен заведующим Отделом государственной службы Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Калайчиди Алексей Дмитриевич назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Адми­нистрации Президента Респуб­лики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Уразгулов Расул Кабдуллович назначен заведующим Отделом актуальных вопросов безопаснос­ти Совета Безопасности Респуб­лики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Кульсеитов Айдын Женисович назначен заведующим Отделом социально-экономической политики Администрации Президента Респуб­лики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Лазар Ернар назначен заведую­щим Отделом внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

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