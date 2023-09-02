Распоряжение Главы государства Распоряжения 2 сентября 2023 г. 2:40 57 О назначениях Распоряжениями Главы государства: Баймукашев Мурат Калибекович назначен заместителем Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности; Жайсанбаев Канатбек Бахытович назначен заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан; Турганалы Руслан Мухтарулы назначен заведующим Отделом государственной службы Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности; Калайчиди Алексей Дмитриевич назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности; Уразгулов Расул Кабдуллович назначен заведующим Отделом актуальных вопросов безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности; Кульсеитов Айдын Женисович назначен заведующим Отделом социально-экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности; Лазар Ернар назначен заведующим Отделом внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.