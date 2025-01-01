Распоряжение Президента Республики Казахстан

Астана, Акорда, 30 декабря 2024 года

Президент Республики Казахстан К. Токаев

2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

1. Присудить государственную стипендию в области культуры в 2024 году согласно приложению к настоящему распоряжению.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Президента Республики Казахстан

от 30 декабря 2024 года № 186

Персональный состав лиц, которым присуждена государственная стипендия

в области культуры в 2024 году

Деятели литературы

Айтхожа Марфуға – 1936 года рождения, поэтесса, кавалер орденов «Барыс» II степени и «Парасат», заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии

Ақсұңқар Ақынбаба – 1976 года рождения, поэт, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын»

Алдияр Бақытжан – 1974 года рождения, поэт, кавалер ордена «Құрмет»

Амантай Дидар – 1969 года рождения, писатель, кавалер ордена «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана

Асқар Әлібек – 1951 года рождения, писатель, кавалер орденов «Барыс» II степени и «Парасат», заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии

Ахметова Зейнеп – 1945 года рождения, писатель, кавалер ордена «Құрмет», лауреат международной литературной премии «Алаш»

Ахметова Куляш – 1946 года рождения, поэтесса, кавалер орденов «Парасат» и «Құрмет», лауреат Государственной премии

Ашимов Аким – 1933 года рождения, писатель, Қазақстанның Еңбек Epi, кавалер орденов «Отан» и «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана, лау­реат Государственной премии

Аширов Ахмет – 1938 года рождения, писатель-драматург, кавалер ордена «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана, Қазақстанның халық жазушысы

Әбдікұлы Төлен – 1942 года рождения, писатель, кавалер орденов «Барыс» I степени и «Парасат», заслуженный деятель Казахстана, Қазақстанның халық жазушысы, лауреат Государственной премии

Байбуланова Жадыра – 1990 года рождения, поэтесса, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын»

Бахтыгереева Акуштап – 1944 года рождения, поэтесса, кавалер орденов «Отан» и «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии

Бөпежанова Әлия – 1952 года рождения, литературный критик, кавалер ордена «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана, лауреат международной литературной премии «Алаш»

Джаганова Алтыншаш – 1943 года рождения, писатель, драматург, кавалер орденов «Барыс» III степени и «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана

Елубаев Смагул – 1947 года рождения, писатель, кавалер орденов «Парасат» и «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана, Қазақстанның халық жазушысы

Ерлан Жүніс – 1984 года рождения, поэт, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын»

Ерманов Журсин – 1951 года рождения, поэт, кавалер орденов «Отан», «Парасат» и «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана

Есенқарақызы Ханбибі – 1949 года рождения, поэтесса, кавалер орденов «Барыс» III степени и «Парасат»

Жақып Бауыржан – 1963 года рождения, поэт, кавалер орденов «Парасат» и «Құрмет»

Жаңқашұлы Жанат – 1987 года рождения, поэт

Жаленова Катира – 1951 года рождения, поэтесса, кавалер ордена «Құрмет», лауреат международной литературной премии «Алаш»

Жолдасбеков Мырзатай – 1937 года рождения, государственный и общественный деятель, кавалер орденов «Отан», «Барыс» І и III степени, «Парасат» и «Құрмет»

Имангазина Бибигуль – 1940 года рождения, писатель, кавалер орденов «Барыс» I степени, «Парасат» и «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана, лауреат международной литературной премии «Алаш»

Исабаев Нуртас – 1954 года рождения, поэт, кавалер ордена «Құрмет»

Исабеков Дулат – 1942 года рождения, писатель, Қазақстанның Еңбек Epi, кавалер орденов «Достық» II степени и «Құрмет», лауреат Государственной премии

Кабышұлы Faббac – 1935 года рождения, сатирик, лауреат международной литературной премии «Алаш»

Мырзабек Амангелді – 1968 года рождения, писатель-публицист, кавалер ордена «Құрмет», лауреат международной литературной премии «Алаш»

Мырзахметұлы Мекемтас – 1930 года рождения, литературовед, кавалер орденов «Барыс» I степени, «Парасат» и «Құрмет», лауреат Государственной премии

Нұржан Светқали – 1962 года рождения, поэт, кавалер орденов «Отан» и «Құрмет», награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», лауреат Государственной премии

Нуржекеев Бексултан – 1941 года рождения, писатель, кавалер орденов «Парасат» и «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана, Қазақстанның халық жазушысы

Нурмаганбетов Тынымбай – 1945 года рождения, писатель, кавалер ордена «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии

Оразбаев Иранбек – 1947 года рождения, поэт, кавалер ордена «Парасат», заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии

Оспан Сейфолла – 1938 года рождения, поэт, кавалер орденов «Парасат» и «Құрмет»

Салғараұлы Қойшығара – 1939 года рождения, писатель, ученый, кавалер орденов «Барыс» III степени и «Парасат», заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии

Салыкбаева Гулнара – 1963 года рождения, поэ­тесса, лауреат международной литературной премии «Алаш»

Сегізбаев Кәдірбек – 1941 года рождения, писатель, кавалер ордена «Парасат», заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии

Сулейменов Олжас – 1936 года рождения, поэт, Қазақстанның Еңбек Epi, кавалер орденов «Отан» и «Барыс» I степени, Қазақстанның халық жазушысы

Темірхан Медетбек – 1945 года рождения, поэт, кавалер орденов «Парасат» и «Құрмет», Қазақстанның халық жазушысы, лауреат Государственной премии

Тұрғынбекұлы Cepік – 1946 года рождения, поэт, кавалер ордена «Парасат», заслуженный деятель Казахстана, награжден медалью «Ерен еңбегі үшін»

Шашкова Любовь – 1951 года рождения, поэтесса, кавалер ордена «Құрмет», награждена медалью «Ерен еңбегі үшін», заслуженный деятель Казах­стана, Қазақстанның халық жазушысы

Деятели искусства

Аканаев Амандос – 1949 года рождения, художник, кавалер орденов «Отан» и «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана

Аравин Юрий – 1941 года рождения, музыковед, кавалер орденов «Отан» и «Парасат», заслуженный деятель Казахстана

Ашимов Асанали – 1937 года рождения, актер, Қазақстанның Еңбек Epi, кавалер орденов «Отан» и «Достық» I степени, лауреат Государственной премии

Байбосынов Кайрат – 1950 года рождения, певец, кавалер орденов «Парасат» и «Достық» ІІІ степени, заслуженный артист Республики Казахстан, лауреат Государственной премии

Байсейтова Раушан – 1947 года рождения, балерина, кавалер ордена «Құрмет», лауреат Государственной премии

Беркенова Асия – 1950 года рождения, айтыскер, кавалер ордена «Құрмет»

Бултанова Жибек – 1974 года рождения, айтыскер

Бримгазин Бейбут – 1955 года рождения, композитор, кавалер ордена «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана

Джаманкулов Тунгишбай – 1948 года рождения, актер, кавалер орденов «Барыс» III степени, «Парасат» и «Достық» II степени, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии

Еслямова Самал – 1984 года рождения, актриса, кавалер ордена «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана, лауреат Приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль и Приза «Лучшая актриса Азии» Азиатской киноакадемии, Премии «Ника» Российской академии кинематографичес­кого искусства

Жайымов Айтқали – 1947 года рождения, дирижер, композитор, кавалер ордена «Парасат», заслуженный деятель Казахстана

Жақанов Ілия – 1936 года рождения, музыковед, искусствовед, Қазақстанның Еңбек Ері, кавалер орденов «Отан» и «Парасат», заслуженный деятель Казахстана

Жақып Құттыбек – 1942 года рождения, художник, кавалер ордена «Құрмет», награжден медалью «Ерен еңбегі үшін»

Жаманбаев Базаргали – 1942 года рождения, дирижер, кавалер орденов «Парасат» и «Құрмет», лауреат Государственной премии

Жүзбай Жанғали – 1961 года рождения, кюйши, кавалер ордена «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана

Кастеева Зарема – 1947 года рождения, балерина

Клушкин Юрий – 1937 года рождения, музыкант, кавалер ордена «Парасат»

Лебсак Ирина – 1963 года рождения, актриса, кавалер ордена «Парасат», заслуженный деятель Казахстана, народная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии

Мәлібекұлы Жандарбек – 1942 года рождения, архитектор, автор Государственного Герба Рес­публики Казахстан, кавалер орденов «Барыс» I степени и «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана

Мухамедкызы Майра – 1965 года рождения, певица, кавалер орденов «Отан» и «Құрмет», заслуженная артистка Республики Казахстан, народная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии

Мышбаева Нукетай – 1936 года рождения, актриса, кавалер ордена «Парасат»

Нүсіпжан Нұрғали – 1937 года рождения, певец, кавалер орденов «Барыс» III степени и «Парасат», народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии

Обаев Исмухан – 1941 года рождения, режиссер, кавалер орденов «Барыс» I и II степени, «Парасат»

Оразбаев Сабит – 1936 года рождения, актер, кавалер орденов «Отан», «Барыс» I степени, «Парасат» и «Достық» I степени, лауреат Государственной премии

Разиева Гульвер – 1936 года рождения, певица, кавалер ордена «Парасат»

Рудакова Людмила – 1937 года рождения, балерина

Саматов Мақсат – 1995 года рождения, солист оперы

Тарская Татьяна – 1939 года рождения, актриса, кавалер ордена «Достық» II степени, заслуженная артистка Казахстана

Тен Татьяна – 1985 года рождения, балерина, заслуженный деятель Казахстана

Тулегенова Бибигуль – 1929 года рождения, певица, кавалер орденов «Отан» и «Барыс» I степени, лауреат Государственной премии

Умиралиев Медгат – 1981 года рождения, актер, награжден медалью «Ерен еңбегі үшін»

Утекешева Меруерт – 1951 года рождения, акт­риса, кавалер орденов «Парасат» и «Құрмет»

Үлкенбаева Айгүл – 1962 года рождения, кюйши-домбрист, заслуженная артистка Казахстана, народная артистка Казахстана

Шәкірат Сержан – 1939 года рождения, кюйши, кавалер орденов «Барыс» І степени, «Парасат» и «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана

Шилдебаев Куат – 1957 года рождения, композитор, заслуженный деятель Казахстана