Распоряжение Президента Республики Казахстан Распоряжения 1 января 2025 г. 2:57 104 О присуждении государственной стипендии в области культуры в 2024 году 1. Присудить государственную стипендию в области культуры в 2024 году согласно приложению к настоящему распоряжению. 2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 30 декабря 2024 года № 186 ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Президента Республики Казахстан от 30 декабря 2024 года № 186 Персональный состав лиц, которым присуждена государственная стипендия в области культуры в 2024 году Деятели литературы Айтхожа Марфуға – 1936 года рождения, поэтесса, кавалер орденов «Барыс» II степени и «Парасат», заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Ақсұңқар Ақынбаба – 1976 года рождения, поэт, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Алдияр Бақытжан – 1974 года рождения, поэт, кавалер ордена «Құрмет» Амантай Дидар – 1969 года рождения, писатель, кавалер ордена «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана Асқар Әлібек – 1951 года рождения, писатель, кавалер орденов «Барыс» II степени и «Парасат», заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Ахметова Зейнеп – 1945 года рождения, писатель, кавалер ордена «Құрмет», лауреат международной литературной премии «Алаш» Ахметова Куляш – 1946 года рождения, поэтесса, кавалер орденов «Парасат» и «Құрмет», лауреат Государственной премии Ашимов Аким – 1933 года рождения, писатель, Қазақстанның Еңбек Epi, кавалер орденов «Отан» и «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Аширов Ахмет – 1938 года рождения, писатель-драматург, кавалер ордена «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана, Қазақстанның халық жазушысы Әбдікұлы Төлен – 1942 года рождения, писатель, кавалер орденов «Барыс» I степени и «Парасат», заслуженный деятель Казахстана, Қазақстанның халық жазушысы, лауреат Государственной премии Байбуланова Жадыра – 1990 года рождения, поэтесса, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Бахтыгереева Акуштап – 1944 года рождения, поэтесса, кавалер орденов «Отан» и «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Бөпежанова Әлия – 1952 года рождения, литературный критик, кавалер ордена «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана, лауреат международной литературной премии «Алаш» Джаганова Алтыншаш – 1943 года рождения, писатель, драматург, кавалер орденов «Барыс» III степени и «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана Елубаев Смагул – 1947 года рождения, писатель, кавалер орденов «Парасат» и «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана, Қазақстанның халық жазушысы Ерлан Жүніс – 1984 года рождения, поэт, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Ерманов Журсин – 1951 года рождения, поэт, кавалер орденов «Отан», «Парасат» и «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана Есенқарақызы Ханбибі – 1949 года рождения, поэтесса, кавалер орденов «Барыс» III степени и «Парасат» Жақып Бауыржан – 1963 года рождения, поэт, кавалер орденов «Парасат» и «Құрмет» Жаңқашұлы Жанат – 1987 года рождения, поэт Жаленова Катира – 1951 года рождения, поэтесса, кавалер ордена «Құрмет», лауреат международной литературной премии «Алаш» Жолдасбеков Мырзатай – 1937 года рождения, государственный и общественный деятель, кавалер орденов «Отан», «Барыс» І и III степени, «Парасат» и «Құрмет» Имангазина Бибигуль – 1940 года рождения, писатель, кавалер орденов «Барыс» I степени, «Парасат» и «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана, лауреат международной литературной премии «Алаш» Исабаев Нуртас – 1954 года рождения, поэт, кавалер ордена «Құрмет» Исабеков Дулат – 1942 года рождения, писатель, Қазақстанның Еңбек Epi, кавалер орденов «Достық» II степени и «Құрмет», лауреат Государственной премии Кабышұлы Faббac – 1935 года рождения, сатирик, лауреат международной литературной премии «Алаш» Мырзабек Амангелді – 1968 года рождения, писатель-публицист, кавалер ордена «Құрмет», лауреат международной литературной премии «Алаш» Мырзахметұлы Мекемтас – 1930 года рождения, литературовед, кавалер орденов «Барыс» I степени, «Парасат» и «Құрмет», лауреат Государственной премии Нұржан Светқали – 1962 года рождения, поэт, кавалер орденов «Отан» и «Құрмет», награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», лауреат Государственной премии Нуржекеев Бексултан – 1941 года рождения, писатель, кавалер орденов «Парасат» и «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана, Қазақстанның халық жазушысы Нурмаганбетов Тынымбай – 1945 года рождения, писатель, кавалер ордена «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Оразбаев Иранбек – 1947 года рождения, поэт, кавалер ордена «Парасат», заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Оспан Сейфолла – 1938 года рождения, поэт, кавалер орденов «Парасат» и «Құрмет» Салғараұлы Қойшығара – 1939 года рождения, писатель, ученый, кавалер орденов «Барыс» III степени и «Парасат», заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Салыкбаева Гулнара – 1963 года рождения, поэтесса, лауреат международной литературной премии «Алаш» Сегізбаев Кәдірбек – 1941 года рождения, писатель, кавалер ордена «Парасат», заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Сулейменов Олжас – 1936 года рождения, поэт, Қазақстанның Еңбек Epi, кавалер орденов «Отан» и «Барыс» I степени, Қазақстанның халық жазушысы Темірхан Медетбек – 1945 года рождения, поэт, кавалер орденов «Парасат» и «Құрмет», Қазақстанның халық жазушысы, лауреат Государственной премии Тұрғынбекұлы Cepік – 1946 года рождения, поэт, кавалер ордена «Парасат», заслуженный деятель Казахстана, награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» Шашкова Любовь – 1951 года рождения, поэтесса, кавалер ордена «Құрмет», награждена медалью «Ерен еңбегі үшін», заслуженный деятель Казахстана, Қазақстанның халық жазушысы Деятели искусства Аканаев Амандос – 1949 года рождения, художник, кавалер орденов «Отан» и «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана Аравин Юрий – 1941 года рождения, музыковед, кавалер орденов «Отан» и «Парасат», заслуженный деятель Казахстана Ашимов Асанали – 1937 года рождения, актер, Қазақстанның Еңбек Epi, кавалер орденов «Отан» и «Достық» I степени, лауреат Государственной премии Байбосынов Кайрат – 1950 года рождения, певец, кавалер орденов «Парасат» и «Достық» ІІІ степени, заслуженный артист Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Байсейтова Раушан – 1947 года рождения, балерина, кавалер ордена «Құрмет», лауреат Государственной премии Беркенова Асия – 1950 года рождения, айтыскер, кавалер ордена «Құрмет» Бултанова Жибек – 1974 года рождения, айтыскер Бримгазин Бейбут – 1955 года рождения, композитор, кавалер ордена «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана Джаманкулов Тунгишбай – 1948 года рождения, актер, кавалер орденов «Барыс» III степени, «Парасат» и «Достық» II степени, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии Еслямова Самал – 1984 года рождения, актриса, кавалер ордена «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана, лауреат Приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль и Приза «Лучшая актриса Азии» Азиатской киноакадемии, Премии «Ника» Российской академии кинематографического искусства Жайымов Айтқали – 1947 года рождения, дирижер, композитор, кавалер ордена «Парасат», заслуженный деятель Казахстана Жақанов Ілия – 1936 года рождения, музыковед, искусствовед, Қазақстанның Еңбек Ері, кавалер орденов «Отан» и «Парасат», заслуженный деятель Казахстана Жақып Құттыбек – 1942 года рождения, художник, кавалер ордена «Құрмет», награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» Жаманбаев Базаргали – 1942 года рождения, дирижер, кавалер орденов «Парасат» и «Құрмет», лауреат Государственной премии Жүзбай Жанғали – 1961 года рождения, кюйши, кавалер ордена «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана Кастеева Зарема – 1947 года рождения, балерина Клушкин Юрий – 1937 года рождения, музыкант, кавалер ордена «Парасат» Лебсак Ирина – 1963 года рождения, актриса, кавалер ордена «Парасат», заслуженный деятель Казахстана, народная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии Мәлібекұлы Жандарбек – 1942 года рождения, архитектор, автор Государственного Герба Республики Казахстан, кавалер орденов «Барыс» I степени и «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана Мухамедкызы Майра – 1965 года рождения, певица, кавалер орденов «Отан» и «Құрмет», заслуженная артистка Республики Казахстан, народная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии Мышбаева Нукетай – 1936 года рождения, актриса, кавалер ордена «Парасат» Нүсіпжан Нұрғали – 1937 года рождения, певец, кавалер орденов «Барыс» III степени и «Парасат», народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии Обаев Исмухан – 1941 года рождения, режиссер, кавалер орденов «Барыс» I и II степени, «Парасат» Оразбаев Сабит – 1936 года рождения, актер, кавалер орденов «Отан», «Барыс» I степени, «Парасат» и «Достық» I степени, лауреат Государственной премии Разиева Гульвер – 1936 года рождения, певица, кавалер ордена «Парасат» Рудакова Людмила – 1937 года рождения, балерина Саматов Мақсат – 1995 года рождения, солист оперы Тарская Татьяна – 1939 года рождения, актриса, кавалер ордена «Достық» II степени, заслуженная артистка Казахстана Тен Татьяна – 1985 года рождения, балерина, заслуженный деятель Казахстана Тулегенова Бибигуль – 1929 года рождения, певица, кавалер орденов «Отан» и «Барыс» I степени, лауреат Государственной премии Умиралиев Медгат – 1981 года рождения, актер, награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» Утекешева Меруерт – 1951 года рождения, актриса, кавалер орденов «Парасат» и «Құрмет» Үлкенбаева Айгүл – 1962 года рождения, кюйши-домбрист, заслуженная артистка Казахстана, народная артистка Казахстана Шәкірат Сержан – 1939 года рождения, кюйши, кавалер орденов «Барыс» І степени, «Парасат» и «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана Шилдебаев Куат – 1957 года рождения, композитор, заслуженный деятель Казахстана