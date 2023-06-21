Распределить казахстанцев из списка Forbes для финансирования ремонта ТЭЦ предлагает депутат

По мнению мажилисмена, раз они обогатились за счет государства, пусть теперь помогают своей стране, населению.

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Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин предложил распределить каждого казахстанского миллионера из списка Forbes для финансирования ремонтов ТЭЦ. Об этом он заявил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Свое предложение депутат аргументировал тем, что рост тарифов за теплоснабжение вызовет социальное напряжение.

"Мы не можем бесконечно увеличивать тариф или финансировать ремонт из бюджета, потому что возможности бюджета ограничены. Если привлекать инвестиции, то это также будет связано с тарифом. Мы же должны будем это вернуть. Поэтому у меня есть предложение: у нас в списке Forbes есть более 160 миллионеров и миллиардеров. Мне кажется, их нужно распределить по регионам - раз они обогатились за счет нашего государства, пусть теперь помогают государству, населению, власти. Пусть помогают! У них же есть возможности! (перевод с казахского языка – прим. автора)", - сказал Едил Жанбыршин.