23 ведущими техническими зарубежными вузами пополнился перечень университетов для обучения по программе «Болашак», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Таким образом, Министерство образования и науки проводит работу по переориентированию Международной программы «Болашак» по поручению Главы государства.

В список вошли такие вузы, как Технический университет Эйндховена, Гамбургский университет, Университет Лестера, Пхоханский университет науки и технологий, Технический университет Дрездена и другие.

«Акцент подготовки кадров по программе «Болашак» смещается в сторону технических специальностей, и в этом году 60% грантов выделяются на технические специальности. В связи с этим мы расширили список вузов, в которых могут обучиться стипендиаты по программе «Болашак». Если раньше в списке было 213 рекомендуемых вузов, то теперь их стало 236. Мы увеличиваем не только количество зарубежных вузов, но и расширяем их географию. Только в прошлом году мы расширили географию четырьмя странами, среди которых Австрия, Чехия, Ирландия и Южная Африка», – отметил председатель правления АО «Центр международных программ» Ануар Жангозин.

В перечень входят вузы из топ-250 международных академических рейтингов QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education World University Rankings и топ-20 национальных рейтингов стран БРИКС.