В частности, в Пекине состоялась его встреча с вице-президентом государственной энергетической корпорации China Huadian Corporation Ltd. У Цзинкэем. Стороны обсудили ход реализации инвестиционного проекта в Мангистауской области, обозначили существующие барьеры и предложили конкретные пути их преодоления.

В тот же день в здании посольства РК в КНР состоялась встреча акима с председателем Лю Кэхун и генеральным директором Чэнь Янем компании Gansu Joy Sturgeon Ecological Technology Co., Ltd. По итогам переговоров был подписан меморандум о сотрудничестве в области аквакультуры. Документ открывает новые перспективы для внед­рения современных технологий в рыбоводстве и устойчивого управления водными ресурсами региона.

Вице-президент Leader International Tourism Group Сюй Цинтун обсудил с Нурдаулетом Килыбаем вопросы продвижения туристского потенциала Мангистаус­кой области. Также аким встретился с заместителем генерального директора Huawei Technologies Co., Ltd. Сюй Хаем. Переговоры касались перс­пектив сотрудничества в сфере цифровизации, внедрения «умных» решений и развития цифровой инфраструктуры в регионе.

29 июля в городе Суйчжоу (провинция Хубэй) глава региона провел встречу с председателем компании ChengLi Special Automobile Co., Ltd. и генеральным директором Hua An International Investment Management LLP. Темой переговоров стало создание автосборочного завода специальной техники в Мангистаус­кой области. Подписан трехсторонний протокол о намерениях.

Завершающий день рабочей поездки прошел в городе Тяньцзине. Аким области провел встречи с председателем правления группы компаний Guo You Resources Group Ю Бояном, вице-президентом Группы портов Тяньцзиня Ло Сюньцзе, а также с заместителем губернатора района Сунбэй города Харбина (провинция Хэйлунцзян) Лю Вей Цяо.

В рамках переговоров обсуждались вопросы строительства морского порта в Мангистауской области и развития транс­портно-логистической инфраструктуры. Результатом встреч стало подписание трехстороннего протокола о стратегическом сотрудничестве.